Wez Magno gravou o momento em que percebeu segurança o seguindo em corredores.

Reprodução/Instagram

Influenciador gravou o momento em que percebeu que um segurança o acompanhava em diferentes corredores do estabelecimento.

O modelo e influenciador digital Wez Magno utilizou suas redes sociais na terça-feira (28/7) para denunciar uma situação de discriminação vivenciada em um supermercado no Rio de Janeiro.

Segundo seu relato, ele percebeu que estava sendo seguido por um segurança da loja enquanto fazia compras e decidiu registrar as movimentações em vídeo.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, o modelo realizou testes mudando de setor antes de iniciar a gravação.

“Eu estava desconfiando que ele estava me seguindo e fiquei trocando de corredor umas quatro vezes antes de começar a gravar. Em todas as vezes ele apareceu onde eu estava”, relatou o influenciador em publicação destacada pelo METRÓPOLES.

Confronto no caixa e desabafo nas redes

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, os desdobramentos do relato envolvem os seguintes pontos:

Verificação dos Passos: Wez explicou que inicialmente pensou se tratar de uma ronda de rotina do funcionário, mas desconfiou após notar a presença constante do segurança em múltiplos corredores distintos.

Abordagem no Caixa: Após concluir o pagamento de suas compras, o modelo aguardou próximo aos caixas e questionou diretamente o profissional sobre o motivo de estar acompanhando seus passos.

Resposta do Funcionário: O segurança negou que estivesse perseguindo o cliente, porém, segundo o influenciador, não soube explicar por que surgiu em todos os pontos gravados.

Reflexão sobre o Fato: Em tom de desabafo, Wez lamentou a recorrência do episódio: “Não vai ser a última também. Eu estava rindo no vídeo, mas não é por isso que isso não me incomoda”.

O que aconteceu com o modelo Wez Magno no supermercado?

O modelo relatou e gravou em vídeo ter sido seguido por um segurança do estabelecimento por diversos corredores enquanto fazia compras no Rio de Janeiro.

Como o modelo confirmou que estava sendo seguido?

Wez Magno trocou de corredor quatro vezes antes de gravar para testar a reação do funcionário, que apareceu em todas as seções para as quais ele se deslocava.

O segurança se justificou ao ser questionado?

Segundo o influenciador, o segurança negou a perseguição, mas não soube justificar a presença constante nos mesmos locais gravados pelo modelo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet