29/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Modelo Wez Magno relata episódio de racismo e perseguição em mercado

Wez Magno gravou o momento em que percebeu segurança o seguindo em corredores.

Por Redação ContilNet 29/07/2026 às 08:42
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Modelo Wez Magno relata episódio de racismo e perseguição em mercado
Reprodução/Instagram

Influenciador gravou o momento em que percebeu que um segurança o acompanhava em diferentes corredores do estabelecimento.

O modelo e influenciador digital Wez Magno utilizou suas redes sociais na terça-feira (28/7) para denunciar uma situação de discriminação vivenciada em um supermercado no Rio de Janeiro.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo seu relato, ele percebeu que estava sendo seguido por um segurança da loja enquanto fazia compras e decidiu registrar as movimentações em vídeo.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, o modelo realizou testes mudando de setor antes de iniciar a gravação.

“Eu estava desconfiando que ele estava me seguindo e fiquei trocando de corredor umas quatro vezes antes de começar a gravar. Em todas as vezes ele apareceu onde eu estava”, relatou o influenciador em publicação destacada pelo METRÓPOLES.

Confronto no caixa e desabafo nas redes

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, os desdobramentos do relato envolvem os seguintes pontos:

  • Verificação dos Passos: Wez explicou que inicialmente pensou se tratar de uma ronda de rotina do funcionário, mas desconfiou após notar a presença constante do segurança em múltiplos corredores distintos.

  • Abordagem no Caixa: Após concluir o pagamento de suas compras, o modelo aguardou próximo aos caixas e questionou diretamente o profissional sobre o motivo de estar acompanhando seus passos.

  • Resposta do Funcionário: O segurança negou que estivesse perseguindo o cliente, porém, segundo o influenciador, não soube explicar por que surgiu em todos os pontos gravados.

  • Reflexão sobre o Fato: Em tom de desabafo, Wez lamentou a recorrência do episódio: “Não vai ser a última também. Eu estava rindo no vídeo, mas não é por isso que isso não me incomoda”.

O que aconteceu com o modelo Wez Magno no supermercado?

O modelo relatou e gravou em vídeo ter sido seguido por um segurança do estabelecimento por diversos corredores enquanto fazia compras no Rio de Janeiro.

Como o modelo confirmou que estava sendo seguido?

Wez Magno trocou de corredor quatro vezes antes de gravar para testar a reação do funcionário, que apareceu em todas as seções para as quais ele se deslocava.

O segurança se justificou ao ser questionado?

Segundo o influenciador, o segurança negou a perseguição, mas não soube justificar a presença constante nos mesmos locais gravados pelo modelo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.