Ana Castela volta para Barretos após show de R$ 850 mil via emenda do PL

Cantora sertaneja fez apresentação no RJ financiada por verba federal e soma R$ 22,6 milhões em contratos municipais.

Reprodução/redes sociais.

A artista se apresentou em São Fidélis (RJ) com cachê vindo de emenda parlamentar, dias após polêmica por foto ao lado de Nikolas Ferreira.

A cantora Ana Castela retornou para a Festa do Peão de Barretos na madrugada desta sexta-feira (28/8), logo depois de realizar um show no município de São Fidélis, no Rio de Janeiro.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a apresentação fluminense custou R$ 850 mil em verbas públicas federais.

“A verba para o show veio de uma emenda de R$ 1 milhão da Comissão de Turismo da Câmara, solicitada pela deputada Dani Cunha (PL). O prefeito de São Fidélis, José William, é do mesmo partido de Nikolas Ferreira”, revelou Juliana Barbosa em reportagem para o METRÓPOLES.

Polêmica com parlamentares e faturamento milionário com prefeituras

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, o caso ocorre em meio a intensos debates nas redes sociais e levantamentos sobre recursos públicos:

Registro Polêmico: O show ocorreu dias após a Boiadeira posar ao lado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) fazendo o sinal do número 22 com as mãos.

Declaração em Rede Social: Em seus Stories, Ana Castela afirmou que deixou Barretos temporariamente apenas para “trabalhar”.

Contratos em 2026: Levantamento feito no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) aponta que a empresa da cantora assinou 26 contratos com prefeituras, somando R$ 22,6 milhões em cachês.

Impacto Orçamentário: Em Nova Belém (MG), o show fechado por R$ 900 mil representou 8,7% de todo o repasse anual do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) recebido pela cidade em 2026.

Qual foi a origem do dinheiro do show de Ana Castela em São Fidélis?

O cachê de R$ 850 mil foi custeado por uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão destinada pela Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados.

Quanto Ana Castela já arrecadou em contratos com prefeituras em 2026?

Segundo dados do Portal Nacional de Contratações Públicas apurados pelo Metrópoles, a cantora firmou 26 contratos com prefeituras, totalizando R$ 22,6 milhões.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet