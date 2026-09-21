Anitta é coroada rainha de bateria da Grande Rio e revela sua única exigência para o posto

Anitta foi coroada rainha de bateria da Grande Rio e revelou sua única condição em conversa com o colunista Lucas Pasin no Metrópoles

Lucas Pasin / Metrópoles

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, cantora desmistificou rumores e explicou que sua condição principal envolve estar presente no ensaio técnico da agremiação.

A cantora Anitta assumiu oficialmente o posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio no domingo (20 de setembro), em grande festa realizada na quadra da agremiação, em Duque de Caxias (RJ). Após ser coroada diante da comunidade e de admiradores, a artista conversou com a imprensa e explicou os bastidores de sua negociação com a escola de samba.

Em entrevista presencial acompanhada pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a cantora desfez os boatos sobre uma suposta lista extensa de exigências para ocupar o cargo à frente dos ritmistas da bateria “Invocada”.

“As pessoas falam muito sobre exigências que eu fiz, e pra mim eu só fiz uma única exigência, que nem é exigência. Eu só pedi para eles entenderem as datas. Precisávamos entender se eu conseguiria estar presente no ensaio técnico. Isso pra mim é o mais importante antes do desfile. Você precisa fazer o ensaio técnico perfeito”, explicou Anitta ao colunista Lucas Pasin no Metrópoles.

Logística de agenda e o elo com a comunidade

Anitta ressaltou que só autorizou o anúncio oficial de seu nome no cargo após a diretoria da agremiação garantir a compatibilidade de datas entre sua agenda profissional de shows e o compromisso na Marquês de Sapucaí.

Durante a festa, que reuniu personalidades como Bruna Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Mariana Goldfarb e Adriana Bombom, a nova majestade recebeu a coroa das mãos de Iloína dos Leopardos, figura emblemática apontada como a primeira rainha de bateria do Carnaval do Brasil.

Em seu discurso para a comunidade de Caxias, a artista reforçou a importância do respaldo popular:

“Eu sempre sonhei em estar nesse lugar. Mas, pra mim, eu só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença aqui. Se vocês quiserem que eu fique, eu vou ficar o quanto vocês quiserem”, discursou a cantora.

Qual foi a única exigência de Anitta para ser rainha de bateria da Grande Rio?

Segundo apuração do colunista Lucas Pasin no Metrópoles, Anitta exigiu apenas a compatibilização de datas de sua agenda de shows para garantir presença confirmada no ensaio técnico da escola.

Quem entregou a coroa de rainha de bateria para Anitta?

Conforme relata Lucas Pasin no Metrópoles, a coroa foi entregue por Iloína dos Leopardos, considerada a primeira rainha de bateria da história do Carnaval brasileiro.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet