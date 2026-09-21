Presley Gerber falou sobre dependência química e tentativa de recuperação antes de morrer aos 27 anos

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Filho de Cindy Crawford relatou tentativa de tratamento contra dependência química e recebeu mensagens emocionais da família em março.

O modelo Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, havia compartilhado publicamente um sensível desabafo sobre sua luta contra a dependência química quatro meses antes de morrer aos 27 anos, no domingo (20 de setembro).

Conforme apurado pela jornalista Letícia Perdigão para o portal Metrópoles, em publicação realizada em março de 2026, o jovem detalhou seus medos diante de um tratamento alternativo com ibogaína — substância psicoativa derivada de uma planta africana investigada por seus efeitos no combate a vícios e na amenização de crises de abstinência.

“Antes da Dose de Ibogaína – um momento de tranquilidade antes de tudo mudar. Eu estava absolutamente apavorado e sabia que estaria de novo se tivesse que enfrentar algo assim. Meus mantras eram ‘ame a si mesmo’ e ‘esta tem que ser a última vez por este motivo’. Abrir mão do controle não foi fácil, mas eu confiava que havia algo maior do que eu me guiando”, escreveu o modelo em desabafo destacado por Letícia Perdigão no Metrópoles.

Mensagens de apoio e investigação do óbito

No mesmo texto, Presley ressaltou o empenho em encarar traumas passados para recuperar o equilíbrio pessoal: “Encarei aquilo de que eu vinha fugindo e, em algum momento no meio de tudo isso, comecei a encontrar o caminho de volta para mim mesmo… Veremos… Rezando para que seja a última vez que eu precise voltar”.

A postagem recebeu carinho público de seus familiares. Cindy Crawford comentou: “Você é um guerreiro! Passou pelo fogo para se encontrar! Muito orgulhosa!”. O pai, Rande Gerber, enalteceu a coragem do filho, e a irmã, Kaia Gerber, reforçou o orgulho pelo irmão.

Presley faleceu em uma clínica de reabilitação. A informação consta nos registros oficiais do médico legista do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, enquanto a causa exata da morte aguarda a finalização dos exames de autópsia.

O que Presley Gerber falou sobre a dependência química antes de morrer?

Segundo apuração de Letícia Perdigão no Metrópoles, Presley desabafou sobre o medo do tratamento contra o vício e afirmou que tentava encontrar o caminho de volta para si mesmo.

Como a família de Presley Gerber reviu seu desabafo nas redes?

Conforme relata Letícia Perdigão no Metrópoles, Cindy Crawford chamou o filho de guerreiro por passar “pelo fogo para se encontrar”, enquanto o pai e a irmã expressaram orgulho de sua coragem.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet