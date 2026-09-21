Entenda a treta entre Xuxa, Sorvetão e Conrado por dívida de imóvel Xuxa cobra dívida de R$ 26 mil referente a imóvel cedido a Andréa Sorvetão

Apresentadora cobra cerca de R$ 26 mil em pendências de condomínio e IPTU; ex-paquita e o marido rebateram as acusações e alegaram recusa de acordo.Uma disputa judicial colocou novamente em lados opostos a apresentadora Xuxa Meneghel e a ex-paquita Andréa Sorvetão. A cantora acionou a Justiça para cobrar uma dívida relativa a um imóvel cedido por contrato de comodato no Rio de Janeiro. Com correções e atualizações, o valor cobrado chega a R$ 26 mil.Conforme apurado pela jornalista Camilla Germano para o portal Metrópoles, com dados divulgados inicialmente pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Xuxa e Sorvetão firmaram um contrato de 48 meses em janeiro de 2020. O acordo previa que Andréa ficasse responsável por custos de condomínio, IPTU, taxa de incêndio, luz e gás.A ação alega que 10 parcelas de condomínio e IPTU não foram pagas entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021. Sorvetão desocupou o local em abril de 2021, deixando pendências que inicialmente somavam R$ 16.276,26, pagas pela administradora da propriedade da apresentadora.O posicionamento de Andréa Sorvetão e o desabafo de ConradoApós a divulgação do processo, Andréa Sorvetão usou as redes sociais para esclarecer sua versão dos fatos. A ex-paquita informou que ainda não foi intimada oficialmente e declarou que só tomou conhecimento dos débitos em 2023, período em que seu marido, o cantor Conrado, enfrentava um tratamento contra o câncer."Eu não entendo o porquê disso. Para quê? Será que é porque de repente uma mera paquita pode virar uma vossa excelência? Eu não estou disputando nada com você, não. Eu nunca disputei nada com você, nunca. E gratidão é uma palavra que eu sempre tive no meu vocabulário", desabafou a ex-paquita em vídeo resgatado por Camilla Germano no Metrópoles.Segundo Sorvetão, ela chegou a propor o parcelamento do débito (então calculado em R$ 13 mil) em 22 vezes, mas a equipe de Xuxa teria exigido a quitação em no máximo duas parcelas, inviabilizando o acerto financeiro na época.Conrado também se manifestou publicamente, criticando a postura da apresentadora:"A gente quis pagar, você não quis receber. Isso faz 5 anos, Xuxa. Sabemos que você tem os seus advogados, mas também nós temos os nossos", declarou o cantor, pedindo que Xuxa encerre qualquer vínculo com o casal.5. CRONOLOGIA DA DISPUTA IMOBILIÁRIA (TABELA)Confira o histórico do caso apurado pela reportagem de Camilla Germano:PeríodoAcontecimentoFonte: Camilla GermanoJaneiro de 2020Assinatura do contrato de comodato do imóvel no Rio de JaneiroMetrópoles / Camilla GermanoFevereiro/20 a Fevereiro/21Período com 10 competências de IPTU e condomínio não quitadasMetrópoles / Camilla GermanoAbril de 2021Andréa Sorvetão devolve as chaves e deixa o apartamentoMetrópoles / Camilla GermanoSetembro de 2023Xuxa envia notificação extrajudicial cobrando os débitos corrigidosMetrópoles / Camilla GermanoSetembro de 2026Processo ganha repercussão na Justiça com cobrança atualizada em R$ 26 milMetrópoles / Camilla Germano6. FAQ SEO (H2)Por que Xuxa está processando a ex-paquita Andréa Sorvetão?Segundo apuração de Camilla Germano no Metrópoles, Xuxa move uma ação judicial para cobrar cerca de R$ 26 mil referentes a IPTU e condomínio não pagos do imóvel cedido por comodato entre 2020 e 2021.O que Andréa Sorvetão e Conrado disseram sobre a cobrança de Xuxa?Conforme relata Camilla Germano no Metrópoles, o casal afirmou que tentou parcelar a dívida em 22 vezes no ano de 2023, mas Xuxa recusou a proposta exigindo o pagamento em até duas vezes, o que eles não podiam arcar no período.