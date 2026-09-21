Anitta é coroada rainha, mas perde disputa de samba-enredo na Grande Rio

Anitta chegou à final da disputa de samba-enredo da Grande Rio, mas foi derrotada na mesma noite de sua coroação

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Composição assinada pela cantora e parceiros chegou à grande final, mas agremiação escolheu obra concorrente para o Carnaval de 2027.

Na mesma noite em que foi oficialmente coroada rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, no domingo (20 de setembro), a cantora Anitta viveu um resultado adverso na disputa interna de compositores da agremiação de Duque de Caxias. A obra assinada pela artista chegou à final entre quatro parcerias, mas acabou derrotada na escolha do samba-enredo oficial para o Carnaval de 2027.

Conforme apurado pela jornalista Letícia Perdigão para o portal Metrópoles, Anitta assinou a composição ao lado de um time de renome, composto por Igor Leal, Arlindinho Cruz, Fred Camacho, Fabian Juarez e Diego Nicolau.

“A disputa ganhou atenção extra justamente pela participação de Anitta. Além de assumir o posto à frente da bateria, a cantora poderia chegar à Marquês de Sapucaí também como uma das compositoras do samba oficial da escola”, ressalta a reportagem de Letícia Perdigão no Metrópoles.

Pedido de isenção e celebração no reinado

Durante o processo eliminatório na quadra, a própria cantora se manifestou publicamente pedindo que a diretoria e os integrantes da escola não levassem em consideração o seu novo cargo de majestade no momento da votação, garantindo uma escolha estritamente técnica.

O samba vencedor escolhido para defender a Grande Rio na Marquês de Sapucaí é de autoria da parceria formada por Deré, Luchinho Jr., Robson Moratelli, Rafael Ribeiro, Igor Federal e Gustavo Clarão.

Apesar do resultado na competição musical, o evento foi marcado por festa para saudar o reinado da artista. Anitta recebeu a coroa de Eloína dos Leopardos, nome histórico do Carnaval carioca apontada como a primeira rainha de bateria da história.

5. PARCERIA CAMPEÃ DA GRANDE RIO (TABELA)

Confira os compositores do samba-enredo vencedor apurados por Letícia Perdigão:

Posição Autores do Samba Campeão Fonte: Letícia Perdigão Vencedor Deré Metrópoles / Letícia Perdigão Vencedor Luchinho Jr. Metrópoles / Letícia Perdigão Vencedor Robson Moratelli Metrópoles / Letícia Perdigão Vencedor Rafael Ribeiro Metrópoles / Letícia Perdigão Vencedor Igor Federal Metrópoles / Letícia Perdigão Vencedor Gustavo Clarão Metrópoles / Letícia Perdigão

Confira os integrantes da parceria assinada por Anitta que ficou em 2º lugar na final:

Função / Atleta Compositores da Parceria Finalista Fonte: Letícia Perdigão Compositora Anitta Metrópoles / Letícia Perdigão Compositor Igor Leal Metrópoles / Letícia Perdigão Compositor Arlindinho Cruz Metrópoles / Letícia Perdigão Compositor Fred Camacho Metrópoles / Letícia Perdigão Compositor Fabian Juarez Metrópoles / Letícia Perdigão Compositor Diego Nicolau Metrópoles / Letícia Perdigão

Anitta venceu a disputa de samba-enredo na Grande Rio?

Segundo apuração de Letícia Perdigão no Metrópoles, a composição de Anitta chegou à final, mas foi derrotada pela parceria liderada pelo compositor Deré.

Quem escreveu o samba-enredo vencedor da Grande Rio para 2027?

Conforme relata Letícia Perdigão no Metrópoles, a obra vencedora foi composta por Deré, Luchinho Jr., Robson Moratelli, Rafael Ribeiro, Igor Federal e Gustavo Clarão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet