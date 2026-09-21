Anitta participou do júri do Dança dos Famosos e criticou a classificação da música "Jetski"

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Como jurada convidada no Domingão com Huck, cantora explicou por que a música “Jetski”, de Pedro Sampaio e Melody, tem estrutura de reggaeton e pop.

Durante participação no júri do quadro Dança dos Famosos, exibido no domingo (20 de setembro) no programa Domingão com Huck, a cantora Anitta fez uma observação sobre a sonoridade da faixa escolhida para uma das apresentações da noite.

Conforme apurado pela jornalista Letícia Perdigão para o portal Metrópoles, o comentário ocorreu após a dança do influenciador Lucas Guedez, que se apresentou ao som do hit Jetski, parceria de Pedro Sampaio e Melody. Apesar de elogiar o desempenho da dupla na pista, Anitta pediu licença para fazer uma ressalva técnica sobre a seleção do gênero musical.

“Eu amei mesmo, achei eles maravilhosos. No finalzinho perdeu o ritmo por meio segundo, mas isso não é nada, então foi perfeito. Só que essa música… Deixa eu só fazer uma crítica, que não é a eles?”, questionou a artista ao apresentador Luciano Huck.

Estrutura de BPM e a rotulação nas plataformas

Ao obter espaço no palco para aprofundar a explicação, Anitta abordou o conceito de BPM (batidas por minuto) para demonstrar por que a canção não se enquadra na métrica tradicional do funk.

“Ela não é um funk, né? Ela, na verdade, o BPM, que significa batidas por minuto, é um BPM mais similar ao reggaeton, ao pop. Aqui no Brasil, quando tem qualquer ritmo, dependendo dos cantores e da letra, aí o povo bota na categoria funk, nas playlists de funk, mas o ritmo mesmo dessa música estaria mais para um reggaeton, um pop do que um funk”, explicou a cantora em depoimento resgatado por Letícia Perdigão no Metrópoles.

Após a aula sobre gêneros musicais e métrica rítmica, o apresentador Luciano Huck descontraiu o ambiente com bom humor para dar sequência às notas da rodada: “Obrigado, cantora”, brincou Huck.

Por que Anitta disse que a música “Jetski” não é funk?

Segundo apuração de Letícia Perdigão no Metrópoles, Anitta explicou que a batida por minuto (BPM) da faixa está alinhada ao reggaeton e ao pop, e não à estrutura rítmica do funk.

Como Anitta avaliou a dança de Lucas Guedez no Dança dos Famosos?

Conforme relata Letícia Perdigão no Metrópoles, Anitta elogiou a performance do concorrente, apontando apenas uma oscilação pontual de meio segundo no ritmo ao final da apresentação.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet