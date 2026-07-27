Influenciadora usou blusa personalizada com declaração em inglês ao acompanhar jogo do Flamengo no Maracanã.

Após volta, Karoline Lima manda recado sobre Léo Pereira: "Meu"

Influenciadora acompanhou a partida do Flamengo no domingo (26/7) e celebrou gol do zagueiro após recente reconciliação.

A influenciadora digital Karoline Lima marcou presença nas arquibancadas do Maracanã no último domingo (26/7) para acompanhar a atuação do zagueiro Léo Pereira em partida pelo Flamengo. Recentemente reconciliados, o casal virou assunto nas mídias digitais após a influenciadora escolher um visual temático com um recado direto sobre o relacionamento.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, Karoline compartilhou com os seguidores o processo de preparação para o jogo, destacando a escolha de um cropped com a frase em inglês “Léo Pereira is mine” (“Léo Pereira é meu”).

“A peça foi personalizada ainda no início da relação dos dois, em 2024, e voltou a ser usada como símbolo do momento atual do casal”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Bastidores e comemoração nas redes sociais

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a passagem da influenciadora pelo estádio rendeu registros descontraídos:

Acessório Marcante: Karoline completou o visual com uma bolsa vermelha em formato de coração, item já conhecido pelos torcedores do clube carioca.

Interação com o Atleta: Nos Stories do Instagram, brincou sobre o uso de óculos de grau para enxergar o amado no gramado e registrou a troca de acenos e o gesto de coração feito pelo jogador durante a execução do Hino Nacional.

Comemoração de Gol: Ao registrar o momento em que Léo Pereira balançou as redes a favor do Flamengo, a influenciadora celebrou a marcação com a mensagem: “Gol do meu amor”.

Qual foi a frase usada na roupa de Karoline Lima no Maracanã?

Karoline Lima usou um cropped personalizado com a frase em inglês “Léo Pereira is mine” (“Léo Pereira é meu”).

Karoline Lima e Léo Pereira reataram o relacionamento?

Sim, o casal assumiu publicamente a reconciliação e a influenciadora tem acompanhado as partidas do atleta no Maracanã.

Como Karoline Lima reagiu ao gol de Léo Pereira no jogo?

A influenciadora registrou o momento exato do gol em suas redes sociais e publicou a frase “Gol do meu amor” acompanhada de emojis.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet