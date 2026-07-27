Poliana posta foto de Leonardo com mãe de Virginia e explica amizade

Poliana Rocha compartilhou registro de Leonardo com Margareth Serrão e explicou como eles mantêm a amizade.

Reprodução/Instagram @poliana

Influenciadora divulgou imagem do cantor ao lado de Margareth Serrão e afirmou que a convivência se mantém forte.

A influenciadora Poliana Rocha abriu o jogo nas redes sociais ao comentar a relação entre o marido, o cantor sertanejo Leonardo, e Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca. A declaração ocorreu após Poliana publicar uma foto reunindo os dois e registrar a boa convivência da dupla.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a publicação original trazia a legenda “Amizade de milhões” ao mostrar o encontro descontraído.

“A imagem repercutiu em perfis digitais de entretenimento, que brincaram com a sintonia e a parceria da dupla em momentos de descontração e lazer”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Dinâmica de convivência e maturidade familiar

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, Poliana reforçou que o carinho mútuo permanece inabalado:

Comentário de Poliana: Reagindo às repercussões nas redes, a esposa de Leonardo afirmou: “Real isso! É bonito de ver. Os dois não falam os nomes dos filhos, mas se entendem. Riem e falar besteiras!” .

Especulações do Público: Desde o anúncio do fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe, em maio de 2025, internautas vinham acompanhando de perto a relação entre os familiares do antigo casal.

Histórico da Família: Virginia e Zé Felipe comunicaram o término em uma publicação conjunta após cinco anos de união, reafirmando o compromisso com a criação dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O que Poliana Rocha falou sobre a amizade de Leonardo e Margareth Serrão?

Poliana ressaltou que a amizade entre os dois é bonita de ver, destacando que eles se entendem, dão risadas juntos e evitam mencionar os nomes dos filhos.

Qual foi a legenda que Poliana usou na foto de Leonardo com a mãe de Virginia?

A influenciadora compartilhou a imagem acompanhada da legenda “Amizade de milhões”.

Quantos filhos Virginia Fonseca e Zé Felipe têm juntos?

O ex-casal tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet