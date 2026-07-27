Criadora de conteúdo e empresário oficializaram união no civil em maio. Defesa da influenciadora nega acusações.

Reprodução/Instagram @marinapumar

Defesa da criadora de conteúdo nega alegações sobre viagem à Grécia e anuncia medidas judiciais; empresário apaga fotos da rede.

A influenciadora digital Marina Pumar tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após a veiculação de boatos envolvendo o fim de seu relacionamento com o empresário Fábio Villas. O casal, que já havia oficializado a união no civil em maio, tinha uma cerimônia de casamento marcada para o fim de agosto.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, Marina é criadora de conteúdo voltada para os segmentos de saúde, corrida, bem-estar e estilo de vida, acumulando mais de 436 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

“Fábio Villas é empresário e atua em parceria comercial com o jogador Neymar Jr., tendo participado do lançamento da marca oficial de óculos do atleta por meio de sua holding”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Repercussão nas mídias e posicionamento oficial da defesa

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, os boatos ganharam força nas plataformas digitais e motivaram pronunciamento jurídico:

A Origem dos Boatos: Publicações em perfis de redes sociais alegavam que Marina teria se envolvido com outra pessoa durante sua despedida de solteira em Mykonos, na Grécia.

Movimentações nos Perfis: Após a repercussão, seguidores notaram que Fábio Villas removeu as fotos do casal, deixou de seguir a influenciadora e restringiu os comentários em sua conta. Marina, por sua vez, publicou uma mensagem enigmática sobre superação.

Nota da Defesa: Em nota enviada ao METRÓPOLES , a equipe jurídica de Marina Pumar classificou as alegações como “absolutamente falsas e criminosas” , informando que medidas judiciais nas esferas cível e criminal estão sendo adotadas contra os responsáveis pela disseminação das informações.

Silêncio do Empresário: Até o momento, Fábio Villas não fez declarações públicas sobre os rumores ou sobre o status do relacionamento.

Quem é Marina Pumar?

Marina Pumar é uma influenciadora digital carioca que produz conteúdo focado em vida saudável, corridas, viagens e bem-estar para mais de 436 mil seguidores no Instagram.

O que disse a defesa de Marina Pumar sobre os rumores?

A defesa da influenciadora afirmou ao Metrópoles que as acusações de traição são “absolutamente falsas e criminosas” e que acionará os tribunais nas esferas cível e criminal.

Quem é Fábio Villas?

Fábio Villas é um empresário que possui parcerias de negócios com o jogador Neymar Jr., atuando no lançamento da linha oficial de óculos do atleta.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet