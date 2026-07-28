Influenciadora reagiu a mensagem sobre suposto affair com o cantor nas redes sociais.

Reprodução/Redes sociais

Influenciadora chamou a atenção dos seguidores ao curtir mensagem sobre o suposto affair com o cantor durante festa no Rio de Janeiro.

A influenciadora digital Lara Jucá movimentou as redes sociais na madrugada de terça-feira (28/7) ao realizar uma interação que chamou a atenção de seus seguidores. Em uma de suas publicações no Instagram, a jovem curtiu uma mensagem enviada por um internauta que fazia menção direta ao cantor Zé Felipe.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a curtida ocorreu após os dois serem vistos juntos em um after no Rio de Janeiro.

“O comentário curtido por Lara dizia: ‘Tudo do Zé. Nada nosso’. A reação foi rapidamente interpretada por seguidores como um aceno à repercussão do suposto envolvimento”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Repercussão entre internautas e silêncio das partes

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a movimentação nas redes reuniu os seguintes pontos:

Origem dos Rumores: As imagens que mostram Lara e Zé Felipe juntos começaram a circular no último domingo (26/7), levantando especulações sobre um possível relacionamento.

Reação do Público: A atitude da influenciadora dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas apontaram que ela estaria entusiasmada com a repercussão, outros criticaram a exposição antes de um posicionamento oficial.

Posicionamento Oficial: Até o momento, nem Lara Jucá — ex-namorada do rapper Orochi — nem Zé Felipe se pronunciaram publicamente para confirmar ou negar o affair.

Qual foi o comentário que Lara Jucá curtiu no Instagram?

Lara curtiu a mensagem “Tudo do Zé. Nada nosso”, deixada por um seguidor em uma de suas fotos.

Onde Zé Felipe e Lara Jucá foram vistos juntos?

Os dois foram registrados juntos durante uma festa (after) realizada no Rio de Janeiro.

Zé Felipe ou Lara Jucá assumiram algum relacionamento?

Não. Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente os vídeos ou confirmou qualquer relacionamento.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet