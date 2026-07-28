Cueca de renda de Juliano Floss reacende debate sobre moda agênero

Visual do influenciador em desfile em São Paulo impulsionou discussões sobre o movimento genderless.

@julianofloss/Instagram/Reprodução

Produção apresentada durante desfile em São Paulo trouxe à tona a evolução do estilo genderless e a quebra de barreiras no guarda-roupa masculino.

A aparição do influenciador Juliano Floss com uma cueca de renda transparente à mostra durante o desfile da marca Maldito Paris, em São Paulo, tornou-se um dos assuntos mais debatidos nas redes sociais.

Combinada a uma calça cargo e jaqueta puffer estampada, a escolha estética recolocou no centro das atenções a moda genderless (ou agênero) movimento que propõe a eliminação completa das fronteiras entre vestuário masculino e feminino.

De acordo com a reportagem assinada por Larissa Pontes e Ilca Maria Estevão para o portal METRÓPOLES, a reação do público evidencia o contraste entre a expansão do estilo e a persistência de estereótipos.

“Enquanto a androginia busca a mistura de elementos masculinos e femininos, o conceito genderless defende que as peças de roupa, em si, não possuem gênero. Trata-se de dar liberdade plena à expressão pessoal”, destacaram as jornalistas do METRÓPOLES.

Raízes históricas e ícones da música pop

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a trajetória da moda agênero reúne os seguintes marcos e influências:

Origens e Evolução: O termo ganhou força no Japão nos anos 2010, mas a desconstrução já vinha de décadas anteriores, com Jean Paul Gaultier levando homens de saia às passarelas nos anos 1980 e o estilo glam rock de David Bowie, Freddie Mercury e Marc Bolan nos anos 1970.

Referências Pop Internacionais: Ícones atuais como Harry Styles (com a incorporação frequente de saias, vestidos e pérolas) e Billie Eilish (com o uso de modelagens oversized ) popularizaram o conceito em escala global.

Cenário Nacional: No Brasil, artistas como o cantor Jão e o próprio Juliano Floss utilizam a moda para desafiar convenções e ampliar as possibilidades do street style, enfrentando frequentemente críticas e julgamentos sobre masculinidade nas redes sociais.

O que é o movimento de moda agênero (genderless)?

É um conceito que propõe que o vestuário não deve ser categorizado por gênero (masculino ou feminino), defendendo que qualquer pessoa pode vestir qualquer peça com liberdade.

Qual a diferença entre androginia e moda agênero?

A androginia combina elementos tradicionalmente lidos como masculinos e femininos em uma só produção. Já o movimento agênero defende que a peça de roupa não possui gênero inerente.

Por que a roupa de Juliano Floss gerou repercussão?

O influenciador usou uma cueca de renda transparente à mostra em um desfile, o que quebrou expectativas tradicionais do guarda-roupa masculino e gerou reações divididas nas redes sociais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet