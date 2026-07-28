Reprodução/redes sociais.

Ex-assistente de palco ficou de fora da turnê ‘O Último Voo da Nave’ e avaliou que o visual da apresentadora ‘passou do limite’.

A ex-paquita Andréa Sorvetão teceu duras críticas aos figurinos escolhidos por Xuxa Meneghel para a estreia da turnê “O Último Voo da Nave”, realizada no último sábado (25/7). As declarações foram dadas em entrevista ao canal do apresentador Paulo Mathias, em meio às repercussões nas redes sociais sobre o visual da Rainha dos Baixinhos.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, Sorvetão pontuou que, apesar de Xuxa ter liberdade para vestir o que quiser, a escolha das roupas não foi adequada.

“Eu achei que passou do limite. A Xuxa sempre teve um corpo muito bonito. Tem gente achando que foi de propósito, eu achei que foi um equívoco. Não era um show de funk, que geralmente usa coisas mais cavadas. Eu não usaria”, declarou a ex-paquita em trecho divulgado pelo METRÓPOLES.

Reação de Xuxa e o histórico de rompimento entre as duas

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a controvérsia envolve os seguintes desdobramentos e contextos históricos:

Ironia sobre as Críticas: Diante das reclamações nas redes de que as peças seriam “inapropriadas”, Xuxa ironizou os comentários e afirmou que quem não gostou pode continuar divulgando, pois isso ajudará a “mostrar o último voo da virilha… ops, da nave” em mais cidades.

Ausência no Espetáculo: Sorvetão revelou recentemente que não foi convidada para se juntar ao grupo de ex-paquitas na turnê especial. A atriz Bárbara Borges também ficou de fora das apresentações presenciais, embora tenha autorizado o uso de sua imagem.

Rompimento em 2021: A amizade de mais de 35 anos entre as duas chegou ao fim em 2021, após posicionamentos políticos e declarações públicas do casal Sorvetão e Conrado. Na época, Xuxa rebateu rumores sobre motivação estritamente política e afirmou não tolerar atitudes ou discursos de cunho homofóbico.

Por que Andréa Sorvetão criticou o figurino de Xuxa?

A ex-paquita afirmou que as roupas usadas na estreia da turnê eram inadequadas para o estilo do espetáculo, considerando a escolha das peças um “equívoco”.

Como Xuxa respondeu às críticas sobre o seu figurino?

Xuxa ironizou os comentários negativos nas redes sociais, afirmando que a repercussão serve de divulgação para levar o “último voo da virilha [ops]… da nave” para mais cidades.

Por que Andréa Sorvetão não está participando da turnê das Paquitas?

Sorvetão não foi convidada para a série de shows após o rompimento da amizade com Xuxa, ocorrido em 2021 por divergências de posicionamento e valores.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet