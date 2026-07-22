22/07/2026
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Autor de “Ilariê” muda refrão de hit da Xuxa após virar evangélico

Cid Guerreiro apresentou no SBT uma versão gospel da música que marcou gerações de crianças

Por Redação ContilNet 22/07/2026 às 21:45
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Autor de “Ilariê” muda refrão de hit da Xuxa após virar evangélico
Cid Guerreiro cantou versão gospel do hit/Foto: Reprodução

O cantor e compositor Cid Guerreiro chamou a atenção do público ao apresentar uma versão gospel de “Ilariê”, um dos maiores sucessos da carreira de Xuxa. Durante participação no SBT, o artista substituiu o refrão conhecido nacionalmente por versos de louvor.

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Em conversa com a apresentadora Patricia Abravanel, Cid interpretou a nova letra diante da plateia. “Ilari, ilari, ilariê, é do Senhor. Jesus é minha vida, Ele é meu Salvador”, cantou o compositor.

A apresentação foi recebida com aplausos e ganhou repercussão nas redes sociais. O vídeo despertou lembranças entre os internautas que acompanharam os programas infantis de Xuxa nas décadas de 1980 e 1990.

Apesar de voltar a viralizar após a participação na televisão, a versão religiosa não é inédita. Cid Guerreiro já havia lançado “Ilariê é do Senhor” anteriormente, inclusive com clipe e coreografia publicados na internet.

Conversão mudou trajetória do compositor

Durante a conversa, Cid contou que se converteu ao cristianismo há cerca de 20 anos. Após a mudança, ele deixou a carreira voltada ao mercado secular e passou a dedicar-se à música gospel e à pregação do Evangelho.

“Tem 20 anos que Deus me trouxe para eu viver entre príncipes e princesas”, afirmou.

Além de “Ilariê”, Cid Guerreiro também participou da criação de outros sucessos ligados à trajetória de Xuxa, como “Tindolelê”. O compositor ainda é responsável pelo conhecido jingle da Tele Sena.

Lançada em 1988, “Ilariê” integrou o álbum “Xou da Xuxa 3” e tornou-se uma das músicas infantis mais populares do país. Décadas depois, o refrão permanece reconhecido por diferentes gerações.

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