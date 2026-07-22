Autor de “Ilariê” muda refrão de hit da Xuxa após virar evangélico

O cantor e compositor Cid Guerreiro chamou a atenção do público ao apresentar uma versão gospel de “Ilariê”, um dos maiores sucessos da carreira de Xuxa. Durante participação no SBT, o artista substituiu o refrão conhecido nacionalmente por versos de louvor.

Em conversa com a apresentadora Patricia Abravanel, Cid interpretou a nova letra diante da plateia. “Ilari, ilari, ilariê, é do Senhor. Jesus é minha vida, Ele é meu Salvador”, cantou o compositor.

A apresentação foi recebida com aplausos e ganhou repercussão nas redes sociais. O vídeo despertou lembranças entre os internautas que acompanharam os programas infantis de Xuxa nas décadas de 1980 e 1990.

Apesar de voltar a viralizar após a participação na televisão, a versão religiosa não é inédita. Cid Guerreiro já havia lançado “Ilariê é do Senhor” anteriormente, inclusive com clipe e coreografia publicados na internet.

Conversão mudou trajetória do compositor

Durante a conversa, Cid contou que se converteu ao cristianismo há cerca de 20 anos. Após a mudança, ele deixou a carreira voltada ao mercado secular e passou a dedicar-se à música gospel e à pregação do Evangelho.

“Tem 20 anos que Deus me trouxe para eu viver entre príncipes e princesas”, afirmou.

Além de “Ilariê”, Cid Guerreiro também participou da criação de outros sucessos ligados à trajetória de Xuxa, como “Tindolelê”. O compositor ainda é responsável pelo conhecido jingle da Tele Sena.

Lançada em 1988, “Ilariê” integrou o álbum “Xou da Xuxa 3” e tornou-se uma das músicas infantis mais populares do país. Décadas depois, o refrão permanece reconhecido por diferentes gerações.