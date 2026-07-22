Eliezer diz que pornografia quase destruiu união com Viih Tube

Ex-BBB expôs problema vivido no casamento e alertou pais sobre o acesso de crianças a conteúdos adultos

Eliezer fez alerta sobre pornografia/Foto: Reprodução

Eliezer usou as redes sociais nesta quarta-feira (22) para revelar um problema delicado enfrentado no casamento com Viih Tube. Segundo o ex-BBB, o vício em pornografia quase provocou o fim da relação.

“A pornografia quase acabou com o meu casamento. Quantas mulheres e quantos homens aqui já não passaram por isso? Quantos relacionamentos já não foram destruídos por conta do vício em pornografia?”, questionou.

No vídeo, o influenciador afirmou que decidiu falar sobre a própria experiência para ampliar o debate e alertar outras famílias. Eliezer destacou que o consumo excessivo desse tipo de material pode provocar impactos na vida pessoal e nos relacionamentos.

Alerta aos pais

O empresário também demonstrou preocupação com o acesso precoce de crianças e adolescentes a conteúdos adultos na internet. Ele citou levantamentos que, segundo seu relato, apontam uma redução na idade do primeiro contato com pornografia, que teria passado dos 11 para os 9 anos.

Eliezer ainda relacionou a exposição precoce à formação de comportamentos misóginos e a uma percepção distorcida sobre relacionamentos. O influenciador, no entanto, ressaltou que não pretendia julgar os adultos que consomem esse tipo de conteúdo.

“Meu papel aqui nesse vídeo não é apontar o dedo para falar que você é errado ou certo em assistir. Não estou falando sobre você. Estou falando sobre o seu filho”, declarou.

Eliezer e Viih Tube estão juntos desde 2022 e são pais de Lua e Ravi. O casal costuma compartilhar nas redes sociais momentos da rotina familiar, além de dificuldades enfrentadas no relacionamento e na criação dos filhos.