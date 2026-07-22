Terry Crews chega ao Rio e fã canta hit de “As Branquelas”

Ator foi recebido no Aeroporto Santos Dumont com uma serenata de “A Thousand Miles”

Terry Crews foi recebido com serenata/Foto: Reprodução

O ator norte-americano Terry Crews desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (22) e recebeu uma homenagem que remeteu a um dos momentos mais lembrados de sua carreira. Ao deixar o Aeroporto Santos Dumont, o artista foi surpreendido por um fã cantando “A Thousand Miles”, de Vanessa Carlton.

As imagens mostram Terry caminhando pelo aeroporto cercado por integrantes de sua equipe e seguranças quando o admirador começa a cantar. Ao perceber a homenagem, o ator reage de forma bem-humorada e demonstra reconhecer imediatamente a referência.

A música ganhou uma ligação especial com Terry Crews após aparecer em uma das cenas mais conhecidas da comédia “As Branquelas”, lançada em 2004. No filme, o personagem Latrell Spencer, interpretado pelo ator, canta a faixa enquanto dirige ao lado de Marcus Copeland, vivido por Marlon Wayans.

O momento atravessou gerações, transformou-se em meme e permanece popular nas redes sociais. Por isso, a escolha do fã chamou a atenção de quem acompanhava o desembarque.

Astro tem forte ligação com o público brasileiro

Além de “As Branquelas”, Terry Crews é conhecido no Brasil por interpretar Julius, pai do protagonista da série “Todo Mundo Odeia o Chris”. O ator também integrou o elenco de produções como “Brooklyn Nine-Nine” e “Os Mercenários”.

Aos 57 anos, Terry acumula trabalhos como ator, apresentador e ex-jogador profissional de futebol americano. O artista já demonstrou carinho pelo público brasileiro em diferentes ocasiões e costuma receber homenagens ligadas aos personagens que marcaram sua carreira.

O vídeo da recepção no Rio ganhou repercussão nas redes sociais, onde internautas celebraram a reação descontraída do ator.