Bella Campos publica vídeo após unfollow de Vini Jr. e web aponta indireta

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Vídeo publicado pela atriz na terça-feira (28/7) virou assunto nas redes após Vini Jr. deixar de seguir dezenas de perfis no Instagram.

A atriz Bella Campos agitou as redes sociais na terça-feira (28/7) ao compartilhar um vídeo no qual dubla a canção Ah Tá, Vai Me Pegar, sucesso de MC Katia. A publicação ocorreu pouco depois que o nome da artista passou a integrar uma lista de perfis que o jogador Vinicius Júnior deixou de seguir na plataforma.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a escolha do áudio despertou teorias entre os seguidores.

“Com trechos provocativos na letra, o vídeo da atriz passou a ser interpretado por internautas como uma suposta indireta direcionada à influenciadora Virginia Fonseca”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Repercussão da lista e letra da música

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a movimentação nas redes envolveu os seguintes fatores:

A “Limpa” no Perfil: Informações que circularam na terça-feira apontaram que o atleta deixou de seguir cerca de 47 mulheres no Instagram — grupo que incluía modelos, atrizes e influenciadoras, como Bella Campos — após reatar o namoro com Virginia Fonseca.

A Escolha da Canção: No vídeo, Bella dubla versos em tom irônico, tais como “Eu nem vou dormir hoje direito, pois ela disse que vai me pegar” e o refrão “Ah tá, tá dizendo por aí que se eu passar vai me pegar, duvido” .

Reação do Público: A coincidência de datas entre o unfollow coletivo e a postagem do vídeo fez com que usuários da rede passassem a comentar e associar a dublagem ao momento dos famosos.

Por que a publicação de Bella Campos repercutiu nas redes sociais?

O vídeo foi postado horas após ser divulgado que Vini Jr. havia deixado de segui-la no Instagram, levando os seguidores a interpretarem o áudio dublado como uma indireta.

Qual música Bella Campos usou no vídeo?

A atriz dublou a faixa Ah Tá, Vai Me Pegar, da artista MC Katia.

Quantos perfis Vini Jr. teria deixado de seguir segundo a lista?

Segundo levantamentos que circularam nas redes sociais, o jogador deixou de seguir cerca de 47 mulheres no Instagram.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet