Brasil volta a disputar o Festival de Veneza com coprodução do DF

O longa 'Retorno a Buenos Aires' foi selecionado para a mostra principal da 83ª edição do Festival de Veneza.

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O longa “Retorno a Buenos Aires”, do diretor Marco Bechis, integra a seleção oficial da 83ª edição do tradicional festival de cinema italiano.

O cinema brasileiro estará representado na disputa pelo cobiçado Leão de Ouro na 83ª edição do Festival de Cinema de Veneza. O filme Retorno a Buenos Aires, dirigido por Marco Bechis, é uma coprodução internacional entre a Itália e o Brasil, com participação direta da produtora brasiliense 34 Filmes.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a trama dialoga diretamente com as vivências pessoais do diretor, que foi preso e sequestrado durante a ditadura militar argentina.

“O filme acompanha Mariano Guerra (Adriano Giannini), um homem que precisa retornar à Argentina para testemunhar no julgamento dos militares responsáveis pelo seu sequestro e tortura. O elenco traz os brasileiros Paula Cohen e Eduardo Hoy em papéis de destaque”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Fortalecimento do audiovisual no DF e lista de concorrentes

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o anúncio foi comemorado pela produtora brasiliense Cibele Amaral como um marco para as políticas públicas do setor audiovisual no Centro-Oeste:

Parceria Internacional: A produção reúne a 34 Filmes (DF) ao lado das italianas Fandango, 39Films, Karta Film e Rai Cinema.

Valorização do Setor: Para a produtora Cibele Amaral, a indicação reflete a maturidade do cinema produzido fora do eixo tradicional e o impacto de incentivos como o Fundo Setorial do Audiovisual e o Conexão Cultura.

Edição Histórica: A 83ª edição do Festival de Veneza ocorrerá entre os dias 2 e 12 de setembro de 2026, reunindo 20 títulos na competição principal.

Grandes Nomes: O evento terá a exibição de abertura do longa Ink, de Danny Boyle, além de produções inéditas de cineastas renomados como Werner Herzog, Hirokazu Kore-eda e Florian Zeller.

Qual é o filme brasileiro que disputará o Leão de Ouro no Festival de Veneza em 2026?

Trata-se do longa Retorno a Buenos Aires, dirigido por Marco Bechis, coproduzido entre a Itália e a produtora 34 Filmes, do Distrito Federal.

Qual é a história retratada em ‘Retorno a Buenos Aires’?

A trama acompanha Mariano Guerra, um homem que regressa à Argentina para prestar depoimento contra militares envolvidos em seu sequestro e tortura durante a ditadura no país.

Quando será realizada a 83ª edição do Festival de Cinema de Veneza?

O evento internacional será realizado entre os dias 2 e 12 de setembro de 2026.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet