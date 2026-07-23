Ator de Hollywood conheceu o ponto turístico no Rio ao lado do craque da Seleção e descreveu momento único.

Terry Crews visita o Cristo Redentor ao lado de Vini Jr. e celebra amizade

Ator norte-americano compartilhou registros no ponto turístico e rasgou elogios ao espírito do atacante da Seleção Brasileira.

O ator norte-americano Terry Crews realizou o sonho de conhecer o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em uma companhia ilustre: o atacante Vinicius Júnior. O artista publicou um vídeo nas redes sociais registrando o passeio e aproveitou a oportunidade para homenagear o jogador da Seleção Brasileira.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Nana Adnet para o portal METRÓPOLES, Crews se declarou fã do futebol do atacante e ressaltou a postura do atleta fora dos gramados.

“Vini é um dos maiores e mais empolgantes jogadores de futebol do mundo. Eu sempre fui um grande fã, mas conhecê-lo pessoalmente me impressionou ainda mais com seu coração, seu espírito e o amor que ele sente pelo Brasil”, escreveu Terry Crews em publicação citada pelo METRÓPOLES.

Homenagem em português e repercussão nas redes

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a visita do astro de Hollywood movimentou as redes sociais:

Declaração em Português: Ao finalizar sua publicação nas redes sociais, o ator fez questão de mandar uma mensagem no idioma local: “Meu irmão. Meu amigo. Brasil para sempre. 🇧🇷” .

Encontro no Ponto Turístico: O passeio ao Cristo Redentor reuniu dois nomes de peso do entretenimento e do esporte mundial em um dos maiores cenários do país.

Repercussão: O vídeo com a interação rapidamente viralizou entre fãs de cinema e torcedores brasileiros.

Com quem Terry Crews visitou o Cristo Redentor no Rio de Janeiro?

O ator visitou o ponto turístico accompanied pelo atacante Vinicius Júnior, da Seleção Brasileira.

O que Terry Crews falou sobre Vini Jr.?

O ator afirmou que Vini Jr. é um dos jogadores mais empolgantes do mundo e elogiou seu coração, espírito e o amor pelo Brasil.

Qual foi o recado que Terry Crews deixou em português?

O ator escreveu: “Meu irmão. Meu amigo. Brasil para sempre. 🇧🇷”.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet