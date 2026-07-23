Músico compartilhou registros de passeio em cenário paradisíaco e reforçou o bom momento do relacionamento com a ex-BBB.
O cantor e músico Francisco Gil movimentou as redes sociais ao publicar novos registros românticos ao lado da namorada, a atriz, bailarina e ex-BBB Alane Dias. O casal aproveitou um dia de descanso em um cenário paradisíaco à beira-mar e compartilhou os momentos com os seguidores.
De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a publicação trouxe fotos espontâneas da rotina do casal em meio à natureza.
“Nas imagens, Francisco aparece em uma selfie enquanto Alane surge ao fundo, aproveitando o dia de sol à beira-mar, acompanhada de uma declaração carinhosa na legenda”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.
Romance e trocas de carinho nas redes
Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o casal tem demonstrado cada vez mais sintonia pública:
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Declaração Direta: Ao marcar Alane na publicação, o músico escreveu: “Te amo! Te amo! Te amo!”, acompanhado por emojis de coração.
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Cenário Natural: Os registros mostram a bailarina relaxando sobre pedras em uma paisagem praiana.
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Fase Discreta e Sintonizada: Embora mantenham um perfil reservado sobre a rotina diária, os dois têm trocado mensagens públicas de afeto em datas e momentos especiais.
Quem é a namorada do cantor Francisco Gil?
Francisco Gil namora a atriz, bailarina e ex-participante do Big Brother Brasil Alane Dias.
O que Francisco Gil publicou para Alane Dias nas redes sociais?
O cantor publicou fotos de um passeio à beira-mar em um cenário paradisíaco e se declarou escrevendo “Te amo! Te amo! Te amo!”.
Quem são os pais de Francisco Gil?
Francisco Gil é filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Müller, sendo neto do cantor Gilberto Gil.