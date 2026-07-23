Músico compartilhou registro de passeio romântico à beira-mar e se declarou para a ex-BBB

Reprodução/Instagram

Músico compartilhou registros de passeio em cenário paradisíaco e reforçou o bom momento do relacionamento com a ex-BBB.

O cantor e músico Francisco Gil movimentou as redes sociais ao publicar novos registros românticos ao lado da namorada, a atriz, bailarina e ex-BBB Alane Dias. O casal aproveitou um dia de descanso em um cenário paradisíaco à beira-mar e compartilhou os momentos com os seguidores.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a publicação trouxe fotos espontâneas da rotina do casal em meio à natureza.

“Nas imagens, Francisco aparece em uma selfie enquanto Alane surge ao fundo, aproveitando o dia de sol à beira-mar, acompanhada de uma declaração carinhosa na legenda”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Romance e trocas de carinho nas redes

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o casal tem demonstrado cada vez mais sintonia pública:

Declaração Direta: Ao marcar Alane na publicação, o músico escreveu: “Te amo! Te amo! Te amo!” , acompanhado por emojis de coração.

Cenário Natural: Os registros mostram a bailarina relaxando sobre pedras em uma paisagem praiana.

Fase Discreta e Sintonizada: Embora mantenham um perfil reservado sobre a rotina diária, os dois têm trocado mensagens públicas de afeto em datas e momentos especiais.

Quem é a namorada do cantor Francisco Gil?

Francisco Gil namora a atriz, bailarina e ex-participante do Big Brother Brasil Alane Dias.

O que Francisco Gil publicou para Alane Dias nas redes sociais?

O cantor publicou fotos de um passeio à beira-mar em um cenário paradisíaco e se declarou escrevendo “Te amo! Te amo! Te amo!”.

Quem são os pais de Francisco Gil?

Francisco Gil é filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Müller, sendo neto do cantor Gilberto Gil.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet