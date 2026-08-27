Atriz discutiu com tutora de pastor-alemão sem coleira e virou alvo de comentários xenofóbicos em programa

Reprodução/OGlobo.

Após questionar tutora de pastor-alemão e falar em ‘estupidez portuguesa’, atriz brasileira virou alvo de comentários mandando-a ‘voltar para o Brasil’.

A atriz e apresentadora brasileira Luana Piovani voltou a figurar no centro de uma intensa controvérsia em território português após se envolver em uma discussão de rua no município de Cascais, em Portugal.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, o conflito teve início quando a artista cobrou o uso de guia (chamada localmente de “trela”) para um cão da raça pastor-alemão que passeava solto pela via pública.

“Querida, muito absurdo você andar com um pastor-alemão sem trela. É absurdo. Não é normal. Primeiro que é lei, segundo que tenho uma cachorra e fico insegura”, cobrou a artista brasileira no registro citado na reportagem de Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Repercussão na TV portuguesa e declarações sobre permanência no país

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a reação da atriz no Instagram provocou forte contra-ataque em programa de entretenimento local:

Publicação no Instagram: Ao divulgar as imagens da discussão, Luana Piovani escreveu a frase “puro suco da estupidez portuguesa”, gerando revolta entre comunicadores do país europeu.

Reação no ‘Passadeira Vermelha’: O caso foi debatido na atração do canal SIC Caras. O comentarista David Motta disparou: “É puro suco de estupidez da Piovani. Não sei o que ela está aqui a fazer” .

Questionamentos sobre Nacionalidade: A apresentadora Liliana Campos opinou que a atriz deveria deixar o país: “Ela está em Portugal a falar mal dos portugueses. Se está mal, mude-se. No Brasil ela não é tão feliz?” .

Aviso de Preconceito: A comentarista Filipa Torrinha Nunes reprovou a postura da brasileira: “A Luana está a generalizar aquilo que são os portugueses. É preconceito, é discriminação”.

Por que Luana Piovani brigou com uma mulher em Portugal?

Luana Piovani abordou uma tutora que caminhava com um cachorro da raça pastor-alemão sem coleira (trela), afirmando que a conduta violava a legislação e trazia insegurança.

O que disseram os apresentadores portugueses sobre Luana Piovani?

Comentaristas do programa Passadeira Vermelha acusaram a atriz de preconceito por generalizar os portugueses e questionaram sua permanência no país, sugerindo que ela retornasse ao Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet