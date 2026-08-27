27/08/2026
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Briga de Luana Piovani termina em ataques xenofóbicos

Atriz discutiu com tutora de pastor-alemão sem coleira e virou alvo de comentários xenofóbicos em programa

Por Redação ContilNet
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Briga de Luana Piovani termina em ataques xenofóbicos
Reprodução/OGlobo.

Após questionar tutora de pastor-alemão e falar em ‘estupidez portuguesa’, atriz brasileira virou alvo de comentários mandando-a ‘voltar para o Brasil’.

A atriz e apresentadora brasileira Luana Piovani voltou a figurar no centro de uma intensa controvérsia em território português após se envolver em uma discussão de rua no município de Cascais, em Portugal.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, o conflito teve início quando a artista cobrou o uso de guia (chamada localmente de “trela”) para um cão da raça pastor-alemão que passeava solto pela via pública.

“Querida, muito absurdo você andar com um pastor-alemão sem trela. É absurdo. Não é normal. Primeiro que é lei, segundo que tenho uma cachorra e fico insegura”, cobrou a artista brasileira no registro citado na reportagem de Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Repercussão na TV portuguesa e declarações sobre permanência no país

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a reação da atriz no Instagram provocou forte contra-ataque em programa de entretenimento local:

  • Publicação no Instagram: Ao divulgar as imagens da discussão, Luana Piovani escreveu a frase “puro suco da estupidez portuguesa”, gerando revolta entre comunicadores do país europeu.

  • Reação no ‘Passadeira Vermelha’: O caso foi debatido na atração do canal SIC Caras. O comentarista David Motta disparou: “É puro suco de estupidez da Piovani. Não sei o que ela está aqui a fazer”.

  • Questionamentos sobre Nacionalidade: A apresentadora Liliana Campos opinou que a atriz deveria deixar o país: “Ela está em Portugal a falar mal dos portugueses. Se está mal, mude-se. No Brasil ela não é tão feliz?”.

  • Aviso de Preconceito: A comentarista Filipa Torrinha Nunes reprovou a postura da brasileira: “A Luana está a generalizar aquilo que são os portugueses. É preconceito, é discriminação”.

Por que Luana Piovani brigou com uma mulher em Portugal?

Luana Piovani abordou uma tutora que caminhava com um cachorro da raça pastor-alemão sem coleira (trela), afirmando que a conduta violava a legislação e trazia insegurança.

O que disseram os apresentadores portugueses sobre Luana Piovani?

Comentaristas do programa Passadeira Vermelha acusaram a atriz de preconceito por generalizar os portugueses e questionaram sua permanência no país, sugerindo que ela retornasse ao Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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