Brunna Gonçalves nega conflito com Anitta na Grande Rio e garante: “Não tem rivalidade”

Musa da Grande Rio, Brunna Gonçalves negou rivalidade com Anitta e revelou reação de Ludmilla.

Reprodução/redes sociais.

Musa da escola de Duque de Caxias desmentiu boatos de renúncia ao cargo e revelou como a esposa, Ludmilla, recebeu a novidade na agremiação.

A dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves afastou de forma categórica as especulações de que a chegada de Anitta como nova rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio pudesse motivar sua saída do corpo de musas da agremiação.

Conforme apurado pela jornalista Letícia Perdigão para o portal Metrópoles, Brunna garantiu que jamais cogitou abandonar a escola de Duque de Caxias e desmentiu boatos sobre qualquer tipo de pressão exercida por sua esposa, a cantora Ludmilla.

“Claro que não, gente. Nunca teve, nunca cogitei essa hipótese. Eu amo a Grande Rio. A Grande Rio sempre me acolheu, a comunidade de Caxias sempre me abraçou”, pontuou Brunna Gonçalves em declaração destacada por Letícia Perdigão no Metrópoles.

Hierarquia, respeito às decisões e o apoio de Ludmilla

A musa reforçou que a manutenção do seu posto já estava acertada desde o encerramento do último Carnaval e que as escolhas da diretoria são soberanas na agremiação.

“Essas coisas são escolhas da escola. Eu jamais passaria por cima das escolhas da escola. Eu respeito muito hierarquia, respeito muito as tradições. Eu tenho meu posto de musa, que eu amo ocupar”, explicou a dançarina.

Os rumores sobre um possível mal-estar ganharam repercussão na internet devido ao histórico de desentendimentos públicos entre Anitta e Ludmilla, que se arrasta desde 2019 por divergências nos créditos da música Onda Diferente.

No entanto, Brunna ressaltou que Ludmilla apoia integralmente sua dedicação ao samba e estará presente nos ensaios em Duque de Caxias:

“A Ludmilla ama Carnaval, Ludmilla ama me ver sambar, Ludmilla ama isso aqui e vai vir me ver com certeza. E a gente tá em Caxias, que é a comunidade dela, então não tem como ela não me acompanhar. Não tem rivalidade. Eu acho que as pessoas criam mais expectativas do que a gente”, finalizou.

Brunna Gonçalves vai sair da Grande Rio após a chegada de Anitta?

Segundo apuração de Letícia Perdigão no Metrópoles, Brunna Gonçalves desmentiu os rumores e confirmou que continuará como musa da agremiação.

O que Ludmilla achou da chegada de Anitta à bateria da Grande Rio?

Conforme relata Letícia Perdigão no Metrópoles, Brunna afirmou que Ludmilla não fez cobranças, apoia sua caminhada no Carnaval e participará dos ensaios na comunidade de Caxias.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet