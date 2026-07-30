Breno Faria concorre a vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Reprodução/Instagram

Breno Faria declarou R$ 56,2 mil em patrimônio à Justiça Eleitoral; influenciador e policial rodoviário federal acumula polêmicas e investigações.

O influenciador digital Breno Faria, conhecido nacionalmente como criador do perfil “Café com Teu Pai”, registrou oficialmente sua candidatura ao cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro, sob a legenda do Partido Liberal (PL). Na prestação de contas enviada à Justiça Eleitoral, o pré-candidato declarou possuir R$ 56,2 mil em bens.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Samara Schwingel para a coluna Grande Angular, do portal METRÓPOLES, a lista patrimonial do influenciador inclui um veículo de R$ 20 mil e pequenos saldos bancários.

“Além de gerenciar o canal nas redes, Breno Faria é Policial Rodoviário Federal (PRF) e virou alvo de representação no Ministério Público Federal devido às suas atividades na internet”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Representações no MPF e imbróglio nas redes sociais

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, o contexto da candidatura de Breno Faria reúne os seguintes desdobramentos:

Denúncia de Parlamente: A deputada estadual de São Paulo Ediane Maria (PSol) acionou o MPF apontando que conteúdos do influenciador promoviam discursos machistas, além de questionar eventual conflito com o regime de dedicação exclusiva da PRF.

Investigação do MPF: A apuração foi instaurada nas esferas cível e criminal para avaliar o exercício de atividades comerciais com fins lucrativos por parte do servidor público.

Confronto com Anitta: Breno também protagonizou atritos com a cantora Anitta nas redes, acusando a artista de tentar silenciar sua liberdade de expressão. O episódio resultou na queda temporária de seu perfil de 1 milhão de seguidores.

Decisão Judicial: Em junho, a Justiça de São Paulo determinou que a Meta restabelecesse a conta do influenciador e pagasse R$ 5 mil a título de indenização.

Qual cargo Breno Faria, do ‘Café com Teu Pai’, pretende disputar?

O influenciador registrou candidatura ao cargo de deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro nas eleições.

Por qual partido o criador do ‘Café com Teu Pai’ vai concorrer?

Breno Faria oficializou seu registro de candidatura pelo Partido Liberal (PL).

Quanto o influenciador declarou em bens à Justiça Eleitoral?

Breno Faria declarou o montante total de R$ 56,2 mil em patrimônio, composto por um veículo e saldos em contas bancárias.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet