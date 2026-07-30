Thaila Ayala desabafa sobre diagnóstico cardíaco da filha: “Foi um trauma”

Atriz e Renato Góes relembraram os desafios da cirurgia cardíaca enfrentada pela pequena Tereza.

Thaila Ayala fala sobre diagnóstico cardíaco da filha: "Foi um trauma"

Atriz relatou os momentos de tensão vividos ao lado do marido, Renato Góes, desde a descoberta da alteração cardíaca de Tereza ainda durante a gestação.

A atriz Thaila Ayala relembrou os difíceis momentos vividos após o diagnóstico de cardiopatia congênita de sua filha caçula, Tereza, fruto do casamento com o ator Renato Góes.

Durante participação no programa Encontro, da TV Globo, a artista comentou a carga emocional que cercou o nascimento da criança e a necessidade de intervenção cirúrgica.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a família ainda sente os reflexos do período em que a bebê precisou passar pelo centro cirúrgico.

“É muito doido, porque eu acho que foi um trauma. É um trauma tão grande, é uma dor tão grande, é uma coisa tão grande que você esquece mesmo daquele momento”, desabafou Thaila Ayala em trecho destacado pelo METRÓPOLES.

Diagnóstico gestacional e tempo de espera para a cirurgia

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a atriz deu detalhes sobre como se deu o acompanhamento médico desde a descoberta da alteração no coração da bebê:

Identificação Precoce: A cardiopatia foi detectada ainda durante os exames do pré-natal, exigindo acompanhamento constante até o momento do parto.

Ganho de Peso: Como Tereza nasceu com apenas dois quilos, a equipe médica precisou aguardar que a criança ganhasse massa corporal suficiente para suportar o procedimento cirúrgico.

Fortalecimento da Fé: Thaila relatou que a espera e o desfecho positivo da cirurgia transformaram sua espiritualidade e a união da família.

Entendendo a Condição: A cardiopatia congênita engloba qualquer malformação na estrutura ou na função do coração presente no bebê desde o nascimento.

O que disse Thaila Ayala sobre a saúde de sua filha no programa Encontro?

A atriz desabafou sobre o impacto emocional que ela e o marido sentiram ao lidar com a cardiopatia congênita de Tereza, definindo a experiência como um trauma marcante.

Quando a cardiopatia da filha de Thaila Ayala foi descoberta?

O diagnóstico foi feito ainda durante a gestação, exigindo acompanhamento médico até o nascimento para definir o momento exato da cirurgia.

Por que a cirurgia da bebê Tereza precisou ser adiada?

A cirurgia não pôde ser feita imediatamente após o parto porque Tereza nasceu com apenas dois quilos, sendo necessário aguardar o ganho de peso seguro para a operação.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet