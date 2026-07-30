Curiosidades sobre Catharina-Amalia, a futura rainha dos Países Baixos

Princesa de Orange superou ameaças do crime organizado e refúgio na Espanha.

Patrick van Katwijk/WireImage/Getty Images

Primogênita do Rei Willem-Alexander e da Rainha Máxima enfrentou ameaças do crime organizado, viveu refúgio na Espanha e ostenta fascínio por tiaras históricas.

Primeira na linha de sucessão ao trono do Reino dos Países Baixos, a Princesa Catharina-Amalia, Princesa de Orange, vive uma trajetória singular para os padrões da realeza moderna. Longe de uma rotina meramente pomposa, a jovem enfrentou severos desafios de segurança que alteraram diretamente seus anos de formação acadêmica.

De acordo com as informações apuradas por Andressa Sarkis e pela colunista Claudia Meireles para o portal METRÓPOLES, a herdeira precisou adaptar sua rotina universitária após se tornar alvo de ameaças diretas do crime organizado holandês.

“Após sofrer ameaças de sequestro, a princesa foi forçada a deixar a moradia estudantil em Amsterdã, buscando refúgio em Madri para concluir os estudos com maior proteção”, destacou a publicação do METRÓPOLES.

Formação acadêmica, acidentes e paixão por joias da corte

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a vida da futura rainha reúne episódios marcantes e curiosidades sobre seu lado pessoal:

Conclusão dos Estudos: Catharina-Amalia concluiu a graduação em Política, Psicologia, Direito e Economia pela Universidade de Amsterdã, após um período de estudos adaptado na Espanha por razões de segurança.

Praticante de Hipismo: Entusiasta dos esportes equestres, a herdeira assustou a corte ao sofrer uma queda de cavalo que resultou em fratura no braço esquerdo, precisando passar por cirurgia antes de retornar aos compromissos oficiais.

Fascínio por Tiaras: Em sua biografia autorizada Amalia , publicada na época em que completou 18 anos, ela revelou admiração pelas joias da família real: “Mostre-me uma tiara e eu saberei de onde ela veio. Reconheço todas as tiaras da Europa” .

Estreia de Peça Histórica: Durante compromissos de Estado com o Sultão de Omã, a princesa utilizou pela primeira vez a emblemática tiara de rubis da joalheria francesa Mellerio Dits Meller, integrante do acervo da família desde o século XIX.

Por que a Princesa Catharina-Amalia precisou morar na Espanha?

A herdeira do trono holandês mudou-se temporariamente para Madri para dar continuidade aos estudos universitários sob protocolo reforçado de segurança após sofrer ameaças de sequestro na Holanda.

Qual é a formação acadêmica da futura rainha dos Países Baixos?

Catharina-Amalia graduou-se no programa interdisciplinar de Política, Psicologia, Direito e Economia (PPLE) pela Universidade de Amsterdã.

O que Catharina-Amalia revelou em sua biografia oficial?

A princesa confessou seu profundo conhecimento sobre a joalheria real europeia, revelando que desde a infância experimentava as tiaras históricas de sua mãe, a Rainha Máxima.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet