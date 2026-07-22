Candidata do Miss Universo Tegucigalpa é encontrada morta aos 23 anos

A modelo Wualys Fuentes Aquino foi encontrada morta em seu apartamento em Honduras.

Reprodução/Instagram @wualysaquino_oficial

A modelo Wualys Fuentes Aquino foi localizada sem vida em seu apartamento em Honduras; autoridades investigam hipóteses de crime ou morte natural.

A modelo hondurenha Wualys Suseth Fuentes Aquino, de 23 anos, candidata ao Miss Universo Tegucigalpa 2026, foi encontrada morta na última segunda-feira (20/7) dentro de seu apartamento na capital de Honduras. As causas da morte estão sob apuração da polícia local, que trabalha tanto com a hipótese de crime quanto com a possibilidade de causas naturais.

As informações e os detalhes das investigações foram divulgados em reportagem assinada pela jornalista Camilla Germano, do portal Metrópoles.

De acordo com as autoridades locais, os familiares de Wualys decidiram ir ao imóvel após ficarem dias sem conseguir contato com a jovem. Ao encontrarem a modelo sem vida, a perícia foi acionada e isolou o local para coletar vestígios que ajudem a esclarecer as circunstâncias do óbito. O laudo da autópsia ainda é aguardado.

Promessa nos concursos e nota de pesar

Conforme destaca a apuração do Metrópoles, Wualys havia sido recentemente eleita a segunda colocada no concurso Miss Universo Tegucigalpa 2026. Além da carreira no mundo da moda, a jovem cursava Marketing Internacional e Serviço Social na Universidade Nacional Autônoma de Honduras.

Em nota oficial de pesar, a organização do Miss Universo Tegucigalpa lamentou profundamente a perda da candidata:

“Destacamos o talento, carisma e espírito de apoio de Wualys, uma jovem prestativa, gentil e dedicada”, declarou a organização do concurso.

Amigos e apoiadores usaram as redes sociais para prestar homenagens à modelo, lembrando-a por sua personalidade alegre e pelos diversos sonhos que pretendia realizar.

Perguntas frequentes sobre o caso Wualys Fuentes

Quem era Wualys Fuentes Aquino?

Wualys Fuentes Aquino era uma modelo hondurenha de 23 anos, eleita segunda colocada no Miss Universo Tegucigalpa 2026 e estudante universitária de Marketing e Serviço Social.

Onde e como a modelo foi encontrada?

Segundo apuração publicada pelo Metrópoles, Wualys foi encontrada morta em seu apartamento na cidade de Tegucigalpa, capital de Honduras, após familiares irem ao local por não conseguirem contato com ela.

Qual foi a causa da morte de Wualys Fuentes?

A polícia local de Honduras ainda investiga o caso e aguarda os resultados do laudo de autópsia, trabalhando com as hipóteses de crime ou causas naturais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet