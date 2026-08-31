Cantor Giovani surge em público com nova namorada após acusações

Sertanejo foi visto de mãos dadas em aniversário após acusações de traição expostas pela ex-esposa

Reprodução/Redes sociais

Sertanejo da dupla com Gian reuniu amigos em festa de aniversário e foi visto de mãos dadas com nova parceira.

O cantor sertanejo Giovani, da dupla com Gian, apareceu em público pela primeira vez no domingo (30/8) acompanhado de sua nova namorada, identificada apenas como Flávia.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a aparição ocorreu durante um evento de Folia de Reis em celebração ao seu aniversário.

“Giovani surge de mãos dadas com a nova namorada dias após a influenciadora Anna Carolina Morais acusá-lo de ter saído de casa para viver um novo relacionamento”, destacou a reportagem de Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Desabafo da ex-esposa e posicionamento oficial

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o término gerou forte desabafo nas redes:

Relato de Anna Carolina: A influenciadora declarou que o casamento de 26 anos não terminou com uma conversa presencial e que o cantor pediu “um tempo” para ficar no sítio.

Descoberta do Casal: Ela revelou ter descoberto que a parceira estava instalada no sítio da família e que ambos circulavam por bares da região.

Nota da Assessoria: A equipe do cantor informou que ele está em processo de divórcio e que optará por não se pronunciar publicamente para preservar a intimidade.

Quem é a nova namorada do cantor Giovani?

A nova parceira do sertanejo foi identificada apenas como Flávia, surgindo publicamente de mãos dadas com o artista em seu aniversário.

O que disse a ex-esposa de Giovani sobre o término do casamento?

Anna Carolina Morais afirmou que não houve uma conversa presencial sobre o divórcio e que o cantor pediu um tempo antes de se mudar para o sítio do casal com a nova parceira.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet