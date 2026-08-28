Cardi B exibe cabelo natural volumoso após retirar tranças

A cantora mostrou o processo de retirada das tranças, desembarace, tingimento e hidratação profunda nos Stories do Instagram.
A rapper norte-americana Cardi B usou suas redes sociais para mostrar o resultado impressionante de seu cabelo natural após remover as tranças que usava.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Gabriela Francisco para o portal METRÓPOLES, todo o procedimento de tratamento dos fios levou cerca de nove horas de dedicação.
“Acabamos de tirar todas as tranças depois de quatro horas e meia. E esse é todo o cabelo”, comemorou Cardi B em vídeo publicado no Instagram e citado por Gabriela Francisco no METRÓPOLES.
Detalhes da transformação capilar e marca própria
Conforme detalhado pela cobertura de Gabriela Francisco no METRÓPOLES, a transformação visual do cabelo exigiu várias etapas minuciosas:
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Retirada e Manutenção: Foram quatro horas e meia apenas para desfazer as tranças, seguidas de desembarace, hidratação profunda e tingimento na cor preta.
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Horário Mapeado: A artista iniciou os cuidados ao meio-dia e, por volta das 21h23, ainda estava finalizando os últimos detalhes da rotina.
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Repercussão Positiva: Fãs e internautas elogiaram bastante o volume, o comprimento e o brilho dos fios naturais exibidos pela cantora.
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Empreendimento no Setor: Vale lembrar que Cardi B é fundadora de sua própria linha de produtos focados na saúde e crescimento capilar, a Grow-Good Beauty.
Quanto tempo Cardi B levou para tirar as tranças e cuidar do cabelo?
O processo para desfazer as tranças durou quatro horas e meia, mas todo o tratamento (incluindo lavagem, hidratação e tinta) se estendeu por mais de nove horas.
Qual é o nome da marca de cabelo da Cardi B?
A artista é proprietária da linha de cuidados capilares chamada Grow-Good Beauty, desenvolvida para promover a saúde e o crescimento dos fios.