Cardi B exibe cabelo natural volumoso após retirar tranças

Rapper mostrou processo capilar que levou mais de nove horas em suas redes

Reprodução/Instagram

A cantora mostrou o processo de retirada das tranças, desembarace, tingimento e hidratação profunda nos Stories do Instagram.

A rapper norte-americana Cardi B usou suas redes sociais para mostrar o resultado impressionante de seu cabelo natural após remover as tranças que usava.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Gabriela Francisco para o portal METRÓPOLES, todo o procedimento de tratamento dos fios levou cerca de nove horas de dedicação.

“Acabamos de tirar todas as tranças depois de quatro horas e meia. E esse é todo o cabelo”, comemorou Cardi B em vídeo publicado no Instagram e citado por Gabriela Francisco no METRÓPOLES.

Detalhes da transformação capilar e marca própria

Conforme detalhado pela cobertura de Gabriela Francisco no METRÓPOLES, a transformação visual do cabelo exigiu várias etapas minuciosas:

Retirada e Manutenção: Foram quatro horas e meia apenas para desfazer as tranças, seguidas de desembarace, hidratação profunda e tingimento na cor preta.

Horário Mapeado: A artista iniciou os cuidados ao meio-dia e, por volta das 21h23, ainda estava finalizando os últimos detalhes da rotina.

Repercussão Positiva: Fãs e internautas elogiaram bastante o volume, o comprimento e o brilho dos fios naturais exibidos pela cantora.

Empreendimento no Setor: Vale lembrar que Cardi B é fundadora de sua própria linha de produtos focados na saúde e crescimento capilar, a Grow-Good Beauty.

Quanto tempo Cardi B levou para tirar as tranças e cuidar do cabelo?

O processo para desfazer as tranças durou quatro horas e meia, mas todo o tratamento (incluindo lavagem, hidratação e tinta) se estendeu por mais de nove horas.

Qual é o nome da marca de cabelo da Cardi B?

A artista é proprietária da linha de cuidados capilares chamada Grow-Good Beauty, desenvolvida para promover a saúde e o crescimento dos fios.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet