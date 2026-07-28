Chega ao fim o casamento de MC Livinho e Byanca Gabarron após 10 anos juntos

Fim do relacionamento ocorre cerca de um mês após polêmica envolvendo o cantor e Virginia Fonseca.

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Término ocorre cerca de um mês após episódio envolvendo o cantor e a influenciadora Virginia Fonseca que movimentou as redes sociais.

O casamento entre o cantor MC Livinho e a influenciadora digital Byanca Gabarron chegou ao fim após uma trajetória de 10 anos. A separação ocorre aproximadamente um mês após a repercussão de um vídeo em que o funkeiro aparecia dançando ao lado de Virginia Fonseca para promover um lançamento musical.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a decisão marca um novo capítulo no histórico de idas e vindas do ex-casal.

“No mês passado, após internautas criarem especulações de affair sobre a gravação com Virginia, Livinho deletou a publicação, deixou de seguir a influenciadora e fez uma live defendendo o respeito ao seu lar”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Histórico do casal e os detalhes da polêmica

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o relacionamento e os acontecimentos recentes reúnem os seguintes destaques:

Quem é Byanca Gabarron: Influenciadora digital com mais de 250 mil seguidores no Instagram, Byanca costuma compartilhar a rotina de viagens e momentos familiares.

Trajetória e Família: Juntos desde 2016, Livinho e Byanca são pais de Olívio, de 7 anos. Eles oficializaram a união em novembro de 2024 durante uma viagem às Ilhas Maldivas.

Desabafo sobre Especulações: Durante a polêmica em junho, o cantor fez duras críticas aos internautas que torciam por um romance profissional virar pessoal: “Vocês não podem vincular uma pessoa que está em um relacionamento só por like. Tenho total respeito pela Virginia, mas também pelo meu lar”, afirmou na ocasião.

Por que MC Livinho e Byanca Gabarron se separaram?

O fim do casamento de 10 anos foi confirmado pela imprensa especializada cerca de um mês após episódios de especulações e desgaste gerados por rumores em redes sociais.

O que aconteceu no vídeo de MC Livinho e Virginia Fonseca?

Livinho gravou um vídeo de divulgação musical ao lado da influenciadora, mas apagou o conteúdo e deixou de segui-la após internautas criarem boatinhos de romance e torcida pelo casal.

Há quanto tempo MC Livinho e Byanca estavam juntos?

O casal se relacionava desde 2016, teve o filho Olívio em 2018 e oficializou a união matrimonial em novembro de 2024, nas Ilhas Maldivas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet