Cinco meses após sobreviver a mais de 30 facadas, jovem celebra 21 anos

Alana recebeu uma homenagem emocionante da mãe, Jade Anísio. — Foto: Reprodução

Cinco meses depois de sobreviver a uma brutal tentativa de feminicídio que comoveu o país, Alana Rosa celebrou seus 21 anos cercada pelo carinho da família e de amigos. A comemoração simbolizou um novo capítulo em sua vida após a jovem ser atingida por mais de 30 facadas dentro de casa, em São Gonçalo (RJ), e passar semanas internada em estado grave.

Durante a celebração, Alana recebeu uma homenagem emocionante da mãe, Jade Anísio, que relembrou a luta da filha pela recuperação e destacou sua força para vencer um dos episódios mais difíceis de sua vida.

O aniversário foi marcado por momentos de emoção e gratidão, transformando a data em um símbolo de resistência, superação e recomeço após a violência que quase interrompeu sua história.

Conteúdo Original / Fonte: Portal T1