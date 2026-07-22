22/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Cinco meses após sobreviver a mais de 30 facadas, jovem celebra 21 anos

Alana Rosa, que escapou de uma tentativa de feminicídio, comemorou o aniversário

Por Redação ContilNet 22/07/2026 às 12:53
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Cinco meses após sobreviver a mais de 30 facadas, jovem celebra 21 anos
Alana recebeu uma homenagem emocionante da mãe, Jade Anísio. — Foto: Reprodução

Cinco meses depois de sobreviver a uma brutal tentativa de feminicídio que comoveu o país, Alana Rosa celebrou seus 21 anos cercada pelo carinho da família e de amigos. A comemoração simbolizou um novo capítulo em sua vida após a jovem ser atingida por mais de 30 facadas dentro de casa, em São Gonçalo (RJ), e passar semanas internada em estado grave.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Durante a celebração, Alana recebeu uma homenagem emocionante da mãe, Jade Anísio, que relembrou a luta da filha pela recuperação e destacou sua força para vencer um dos episódios mais difíceis de sua vida.

O aniversário foi marcado por momentos de emoção e gratidão, transformando a data em um símbolo de resistência, superação e recomeço após a violência que quase interrompeu sua história.

Conteúdo Original / Fonte: Portal T1

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.