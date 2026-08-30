Com doença rara, Lito Sousa pode ser primeiro a testar novo medicamento

Influenciador foi diagnosticado com síndrome de Creutzfeldt-Jakob em meio a tratamento de câncer

Condição neurológica foi identificada em julho, de forma simultânea a tratamento de câncer de próstata./Foto: reprodução

A família do influenciador Lito Sousa busca acesso a um tratamento experimental contra a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara e progressiva. A informação foi confirmada por sua esposa, Mila Seidl, em entrevista exibida neste domingo (30).

Mila afirmou que está em tratativas com uma empresa de biotecnologia para tentar autorização de um medicamento em fase inicial de testes em humanos. A substância passou por etapas de laboratório e ensaios em animais.

Segundo a esposa, o casal avalia a adesão à terapia inédita como uma tentativa de conter o avanço do quadro clínico.

O diagnóstico da condição rara ocorreu de forma simultânea ao acompanhamento de um câncer de próstata. Os primeiros sinais motores surgiram em julho deste ano, período em que o influenciador gravou um comunicado aos seguidores sobre a neoplasia e relatou ter percebido alterações involuntárias no braço esquerdo.

As manifestações físicas ganharam intensidade durante um compromisso nos Estados Unidos. Mila relembrou que, durante um jantar, notou a elevação involuntária do membro do marido sem que ele próprio se desse conta do movimento.

A doença de Creutzfeldt-Jakob afeta o sistema nervoso central e causa deterioração rápida das funções motoras e cognitivas.