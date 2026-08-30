30/08/2026
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Com doença rara, Lito Sousa pode ser primeiro a testar novo medicamento

Influenciador foi diagnosticado com síndrome de Creutzfeldt-Jakob em meio a tratamento de câncer

Por Redação ContilNet
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Com doença rara, Lito Sousa pode ser primeiro a testar novo medicamento
Condição neurológica foi identificada em julho, de forma simultânea a tratamento de câncer de próstata./Foto: reprodução

A família do influenciador Lito Sousa busca acesso a um tratamento experimental contra a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara e progressiva. A informação foi confirmada por sua esposa, Mila Seidl, em entrevista exibida neste domingo (30).

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Mila afirmou que está em tratativas com uma empresa de biotecnologia para tentar autorização de um medicamento em fase inicial de testes em humanos. A substância passou por etapas de laboratório e ensaios em animais.

Segundo a esposa, o casal avalia a adesão à terapia inédita como uma tentativa de conter o avanço do quadro clínico.

O diagnóstico da condição rara ocorreu de forma simultânea ao acompanhamento de um câncer de próstata. Os primeiros sinais motores surgiram em julho deste ano, período em que o influenciador gravou um comunicado aos seguidores sobre a neoplasia e relatou ter percebido alterações involuntárias no braço esquerdo.

As manifestações físicas ganharam intensidade durante um compromisso nos Estados Unidos. Mila relembrou que, durante um jantar, notou a elevação involuntária do membro do marido sem que ele próprio se desse conta do movimento.

A doença de Creutzfeldt-Jakob afeta o sistema nervoso central e causa deterioração rápida das funções motoras e cognitivas.

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