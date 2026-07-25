Com o lançamento de ‘A Odisseia’, confira onde assistir aos principais filmes de Christopher Nolan

O cineasta Christopher Nolan voltou ao centro do cenário cinematográfico mundial com a estreia de seu mais recente longa-metragem, A Odisseia. Detentor de uma das trajetórias mais prestigiadas do cinema contemporâneo, o diretor acumulou, ao longo das últimas décadas, obras que alcançaram sucesso de crítica e de bilheteria global.
Entre os títulos de maior projeção de sua carreira está Oppenheimer (2023). Protagonizado pelo ator Cillian Murphy, o drama biográfico foi o grande vencedor da 96ª edição do Oscar, conquistando sete estatuetas, incluindo a de Melhor Filme. Outro marco de sua filmografia é a ficção científica Interestelar (2014), produção que se consolidou como um fenômeno de público e referência do gênero.
Para quem deseja maratonar a obra do cineasta, confira abaixo onde encontrar os principais títulos da carreira de Christopher Nolan nos catálogos das plataformas de streaming:
Consagrados no Oscar e Ficção Científica
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Oppenheimer (2023) – Universal+
A cinebiografia retrata a trajetória do físico teórico J. Robert Oppenheimer à frente do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan. A trama detalha a corrida científica para o desenvolvimento das primeiras bombas atômicas, armas que destruíram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945.
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Interestelar (2014) – Max
Em um futuro em que os recursos da Terra estão escassos, uma equipe de astronautas viaja através de um buraco de minhoca no espaço para explorar novos planetas e tentar garantir a sobrevivência da espécie humana.
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A Origem (2010) – Max
A trama acompanha um especialista em espionagem corporativa capaz de invadir o subconsciente humano durante o sono. Ele aceita o desafio de realizar um processo inverso: em vez de extrair segredos, precisa implantar uma ideia na mente do herdeiro de um império industrial.
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Tenet (2020) – Max
Um agente da CIA é recrutado por uma organização secreta para impedir que um oligarca russo dê início à Terceira Guerra Mundial. A missão utiliza uma tecnologia de inversão temporal que desafia as leis da física tradicional.
A Trilogia Batman
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Batman Begins (2005) – Max
Após testemunhar o assassinato dos pais na infância, Bruce Wayne (Christian Bale) viaja pelo mundo para treinar artes marciais e técnicas de combate. De volta a Gotham City, assume a identidade do vigilante mascarado para combater o crime organizado.
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Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008) – Max e Telecine
Com o apoio do tenente James Gordon e do promotor público Harvey Dent, Batman intensifica o combate às mafias de Gotham. Acuados, os chefes do crime contratam o Coringa para desestabilizar a cidade e neutralizar o herói.
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Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) – Max
Oito anos após a morte de Harvey Dent, Bruce Wayne vive recluso e sem atuar como o vigilante. Uma nova ameaça representada pelo mercenário Bane e pela Mulher-Gato força o retorno do herói para proteger Gotham da destruição.
Dramas, Suspense e Guerra
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Dunkirk (2017) – Prime Video
Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa retrata a Operação Dínamo, responsável pela evacuação e resgate de centenas de milhares de soldados aliados cercados pelas forças alemãs nas praias de Dunquerque, na França.
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O Grande Truque (2006) – Max
No fim do século 19, dois mágicos concorrentes (Hugh Jackman e Christian Bale) travam uma rivalidade obsessiva em Londres. A disputa atinge o ápice quando um deles apresenta uma ilusão aparentemente impossível, levando o outro a buscar o segredo do truque a qualquer custo.
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Amnésia (2000) – Prime Video
Um homem (Guy Pearce) busca o responsável pelo assassinato de sua esposa. A investigação é dificultada por uma condição neurológica adquirida no mesmo ataque: uma amnésia recente que o impede de fixar novas memórias por mais do que alguns minutos.