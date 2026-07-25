25/07/2026
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Com o lançamento de ‘A Odisseia’, confira onde assistir aos principais filmes de Christopher Nolan

Diretor de Oppenheimer e Interestelar voltou aos cinemas com a estreia do longa A Odisseia.

Por Fhagner Soares, ContilNet 25/07/2026 às 13:29
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Com o lançamento de ‘A Odisseia’, confira onde assistir aos principais filmes de Christopher Nolan
Diretor de Oppenheimer e Interestelar voltou aos cinemas com a estreia do longa A Odisseia/ Foto: Reprodução

O cineasta Christopher Nolan voltou ao centro do cenário cinematográfico mundial com a estreia de seu mais recente longa-metragem, A Odisseia. Detentor de uma das trajetórias mais prestigiadas do cinema contemporâneo, o diretor acumulou, ao longo das últimas décadas, obras que alcançaram sucesso de crítica e de bilheteria global.

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Entre os títulos de maior projeção de sua carreira está Oppenheimer (2023). Protagonizado pelo ator Cillian Murphy, o drama biográfico foi o grande vencedor da 96ª edição do Oscar, conquistando sete estatuetas, incluindo a de Melhor Filme. Outro marco de sua filmografia é a ficção científica Interestelar (2014), produção que se consolidou como um fenômeno de público e referência do gênero.

Para quem deseja maratonar a obra do cineasta, confira abaixo onde encontrar os principais títulos da carreira de Christopher Nolan nos catálogos das plataformas de streaming:

Consagrados no Oscar e Ficção Científica

  • Oppenheimer (2023) – Universal+

    A cinebiografia retrata a trajetória do físico teórico J. Robert Oppenheimer à frente do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan. A trama detalha a corrida científica para o desenvolvimento das primeiras bombas atômicas, armas que destruíram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945.

  • Interestelar (2014) – Max

    Em um futuro em que os recursos da Terra estão escassos, uma equipe de astronautas viaja através de um buraco de minhoca no espaço para explorar novos planetas e tentar garantir a sobrevivência da espécie humana.

  • A Origem (2010) – Max

    A trama acompanha um especialista em espionagem corporativa capaz de invadir o subconsciente humano durante o sono. Ele aceita o desafio de realizar um processo inverso: em vez de extrair segredos, precisa implantar uma ideia na mente do herdeiro de um império industrial.

  • Tenet (2020) – Max

    Um agente da CIA é recrutado por uma organização secreta para impedir que um oligarca russo dê início à Terceira Guerra Mundial. A missão utiliza uma tecnologia de inversão temporal que desafia as leis da física tradicional.

A Trilogia Batman

  • Batman Begins (2005) – Max

    Após testemunhar o assassinato dos pais na infância, Bruce Wayne (Christian Bale) viaja pelo mundo para treinar artes marciais e técnicas de combate. De volta a Gotham City, assume a identidade do vigilante mascarado para combater o crime organizado.

  • Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008) – Max e Telecine

    Com o apoio do tenente James Gordon e do promotor público Harvey Dent, Batman intensifica o combate às mafias de Gotham. Acuados, os chefes do crime contratam o Coringa para desestabilizar a cidade e neutralizar o herói.

  • Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) – Max

    Oito anos após a morte de Harvey Dent, Bruce Wayne vive recluso e sem atuar como o vigilante. Uma nova ameaça representada pelo mercenário Bane e pela Mulher-Gato força o retorno do herói para proteger Gotham da destruição.

Dramas, Suspense e Guerra

  • Dunkirk (2017) – Prime Video

    Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa retrata a Operação Dínamo, responsável pela evacuação e resgate de centenas de milhares de soldados aliados cercados pelas forças alemãs nas praias de Dunquerque, na França.

  • O Grande Truque (2006) – Max

    No fim do século 19, dois mágicos concorrentes (Hugh Jackman e Christian Bale) travam uma rivalidade obsessiva em Londres. A disputa atinge o ápice quando um deles apresenta uma ilusão aparentemente impossível, levando o outro a buscar o segredo do truque a qualquer custo.

  • Amnésia (2000) – Prime Video

    Um homem (Guy Pearce) busca o responsável pelo assassinato de sua esposa. A investigação é dificultada por uma condição neurológica adquirida no mesmo ataque: uma amnésia recente que o impede de fixar novas memórias por mais do que alguns minutos.

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