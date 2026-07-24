No hospital, João Gomes mostra companhia da esposa e brinca: “Date”

Cantor surgiu em atendimento acompanhado por Ary Mirelle e usou o bom humor.

Instagram/Reprodução

Cantor compartilhou registro recebendo medicação e teve diagnóstico de Influenza confirmado, com cancelamento de apresentações no fim de semana.

O cantor João Gomes deixou os seguidores preocupados na madrugada desta sexta-feira (24/7) ao publicar um vídeo direto de uma unidade de saúde. O artista deu entrada no hospital após passar mal e surgir deitado na maca enquanto recebia medicação por via intravenosa.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, João buscou descontrair o momento ao lado da esposa, a influenciadora Ary Mirelle.

“Nosso date essa noite”, escreveu o cantor na legenda do vídeo gravado na internação, no qual a esposa aparece deitada em suas pernas para acompanhá-lo no atendimento, em registro destacado pelo METRÓPOLES.

Estado de saúde, diagnóstico e suspensão de agenda

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a situação médica do artista desdobrou-se nas horas seguintes:

Desabafo da Esposa: Ary Mirelle usou os Stories do Instagram para ressaltar a gravidade do quadro: “Meu bichinho tá dodói. Para esse homem aceitar vir no hospital, é porque está mal demais” .

Diagnóstico de Influenza: Após a realização de exames clínicos na unidade de saúde em Pernambuco, a equipe do cantor confirmou que João testou positivo para o vírus da Influenza.

Cancelamento de Shows: Por expressa orientação médica para repouso e tratamento, as apresentações agendadas para o fim de semana em Pernambuco e na Bahia foram canceladas.

Instruções de Recuperação: O comunicado oficial informou que o artista precisa cumprir repouso integral e permanecer 48 horas sem febre antes de passar por uma reavaliação médica para retomar os palcos.

Qual é o diagnóstico do cantor João Gomes após ir ao hospital?

João Gomes foi diagnosticado com o vírus Influenza após passar mal e dar entrada no hospital.

O que João Gomes escreveu ao publicar o vídeo na maca?

O cantor brincou com a presença da esposa e escreveu: “Nosso date essa noite”, tentando amenizar a preocupação dos fãs.

Os shows de João Gomes foram cancelados?

Sim. Por recomendação médica para recuperação do quadro de Influenza, os shows do cantor agendados para este fim de semana foram suspensos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet