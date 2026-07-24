Irmã de Vini Jr. comemora volta do jogador com Virginia Fonseca

Discreta, Alessandra Oliveira publicou fotos do casal no Cristo Redentor e se declarou.

Instagram/Reprodução

Alessandra Oliveira compartilhou registros do casal no Cristo Redentor e fez rara declaração pública de apoio ao romance.

A reconciliação entre o atacante Vini Jr. e a influenciadora digital Virginia Fonseca ganhou um carimbo de aprovação vindo da própria família do jogador. Geralmente discreta em relação às redes sociais, Alessandra Oliveira, irmã mais velha do atleta, fez uma publicação especial para comemorar a nova fase do casal.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a declaração aconteceu nesta quinta-feira (23/7) acompanhada de registros de um passeio do casal pelo Rio de Janeiro.

“Eu estou apaixonada no amor de vocês!”, escreveu Alessandra Oliveira em publicação nas redes sociais compartilhando fotos de Vini Jr. e Virginia no Cristo Redentor, registrada pela reportagem do METRÓPOLES.

O histórico da reconciliação e passeios pelo Rio

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o retorno do casal vem movimentando o público após um período de afastamento:

Pausa e Retorno: Virginia e Vini Jr. haviam terminado o relacionamento em maio deste ano, mas oficializaram a reconciliação recentemente com aparições públicas e beijos durante evento em Goiânia (GO).

Bênção no Cristo Redentor: Durante a viagem ao Rio de Janeiro, o casal visitou o Santuário do Cristo Redentor, onde registrou fotos e recebeu bênção religiosa.

Apoio Familiar: O gesto de Alessandra reforça o bom clima entre a influenciadora e a família do jogador do Real Madrid, repercutindo positivamente entre os fãs do casal.

O que a irmã de Vini Jr. disse sobre o namoro dele com Virginia Fonseca?

Alessandra Oliveira, irmã mais velha do jogador, publicou fotos do casal no Cristo Redentor e declarou estar “apaixonada no amor” dos dois.

Quando Virginia Fonseca e Vini Jr. reataram o relacionamento?

O casal havia se separado em maio deste ano e oficializou a reconciliação recentemente durante eventos em Goiânia e viagens ao Rio de Janeiro.

Como foi a visita de Virginia e Vini Jr. ao Cristo Redentor?

Durante o passeio pelo Rio de Janeiro, o casal visitou o monumento icônico e recebeu a bênção de um padre no local.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet