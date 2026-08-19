Corpo de Glória Menezes será velado em cerimônia privada

Despedida reservada a familiares e amigos ocorre nesta quarta (19/8) no Rio.

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Atriz de 91 anos faleceu em casa por causas naturais; assessoria de Tarcísio Filho divulgou nota agradecendo o carinho dos fãs.

O corpo da atriz Glória Menezes, um dos pilares da história da teledramaturgia brasileira, será velado nesta quarta-feira (19/8) em uma cerimônia privada no Rio de Janeiro. A despedida será restrita exclusivamente aos familiares e amigos mais próximos da artista, que faleceu na última terça-feira (18/8), aos 91 anos, por causas naturais.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a confirmação foi emitida em nota oficial pela assessoria de seu filho, Tarcísio Filho.

“Neste momento de imensa tristeza, agradecemos, de coração, todas as manifestações de carinho, solidariedade e afeto. A cerimônia de despedida será privada e reservada apenas à família e aos amigos mais íntimos. Agradecemos a compreensão e o respeito de todos”, informou o comunicado veiculado no METRÓPOLES.

Legado em folhetins, trajetória familiar e últimos anos

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a carreira da veterana marcou gerações de telespectadores:

Produções Marcantes: Glória brilhou em clássicos da TV como Corpo a Corpo (1984), Senhora do Destino (2004), Páginas da Vida (2006) e A Favorita (2008).

Última Novela: Seu papel final na teledramaturgia em folhetins foi como a inesquecível Stelinha Bastos na trama Totalmente Demais (2015).

Família e Maternidade: Viúva do ator Tarcísio Meira (falecido em 2021), a atriz deixa três filhos: João Paulo, Maria Amélia e Tarcísio Filho.

Rotina Tranquila: Nos últimos anos, viveu de forma reservada no Rio de Janeiro, cercada pelo apoio, cuidados e afeto de seus familiares.

Como será realizado o velório da atriz Glória Menezes?

O velório de Glória Menezes será realizado nesta quarta-feira (19/8) em formato estritamente privado e reservado apenas a familiares e amigos próximos.

Qual foi a causa da morte de Glória Menezes aos 91 anos?

A atriz faleceu em sua residência na cidade do Rio de Janeiro em decorrência de causas naturais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet