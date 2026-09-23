O corpo do cantor Rick Sollo será velado e sepultado em Sorocaba (SP).

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Artista morreu aos 59 anos em queda de helicóptero em Santa Catarina; translado de Florianópolis será feito via táxi aéreo.

O corpo do cantor sertanejo Rick Sollo, famoso pela parceria na dupla Rick & Renner, será velado e sepultado nesta quinta-feira (24/9) no município de Sorocaba (SP), no interior paulista. O artista faleceu aos 59 anos em um acidente aéreo na cidade de Urubici, localizada na Serra de Santa Catarina.

Conforme apurado pela jornalista Letícia Perdigão para o portal Metrópoles, a assessoria da dupla informou que o corpo do cantor será transportado da capital catarinense para São Paulo utilizando um táxi aéreo.

Cerimônia reservada e identificação técnica

A cerimônia de despedida será destinada exclusivamente a familiares e amigos próximos do cantor. Locais e horários exatos do velório e do sepultamento dependem do encerramento dos trâmites de logística.

O acidente com a aeronave ocorreu na segunda-feira (21/9), e os destroços foram localizados na terça-feira (22/9) após intensa operação de resgate das equipes de bombeiros. Todas as cinco pessoas a bordo faleceram no impacto.

Os corpos foram removidos da área do acidente e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis, onde a liberação ocorreu por volta de 1h30 da madrugada desta quarta-feira (23/9) após identificação por impressões digitais. Além do artista, faleceram o empresário Bruno Avelar de Souza, o piloto Antonio Roberto Nobrega de Araujo, o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira e o videomaker Paulo Ricardo dos Santos Soares.

“O corpo do cantor Rick Sollo… será velado e enterrado em Sorocaba (SP) nesta quinta-feira (24/9)… Segundo a assessoria da dupla, o corpo será transportado de Florianópolis para a cidade paulista em um táxi aéreo”, destaca a apuração realizada por Letícia Perdigão no Metrópoles.

Onde será o velório e o sepultamento do cantor Rick Sollo?

Segundo apuração de Letícia Perdigão no Metrópoles, o velório e o enterro do cantor Rick Sollo ocorrerão na cidade de Sorocaba (SP), nesta quinta-feira (24/9).

Como será feito o transporte do corpo de Rick de Santa Catarina para São Paulo?

Conforme relata Letícia Perdigão no Metrópoles, o corpo do sertanejo será transportado de Florianópolis para Sorocaba por meio de um táxi aéreo contratado.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet