27/08/2026
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Coyote vs. Acme leva rivalidade clássica para o cinema em família

Filme híbrido dos Looney Tunes chega às telas em aventura jurídica para toda a família

Por Redação ContilNet
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Coyote vs. Acme leva rivalidade clássica para o cinema em família
Reprodução/Ketchup Entertainment

Após longa batalha para não ser engavetado como baixa fiscal por estúdio, o longa chega às telonas trazendo o embate do Wile E. Coyote contra a corporação Acme.

O icônico e azarado Wile E. Coyote, um dos personagens mais consagrados da franquia Looney Tunes, ganha as telas dos cinemas na aventura familiar “Coyote vs. Acme”.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Yasmin Rajab para o portal METRÓPOLES, o longa-metragem mistura atores reais com animação e foca no tribunal a eterna rivalidade entre o Coyote e o Papa-Léguas.

“Cansado de ver as armadilhas falharem por causa dos defeitos dos produtos da fabricante, Coyote decide processar a gigante Acme e responsabilizar a empresa pelos sucessivos fracassos”, detalha a reportagem de Yasmin Rajab no METRÓPOLES.

Bastidores da disputa, resgate da distribuição e elenco

Conforme detalhado pela cobertura de Yasmin Rajab no METRÓPOLES, o filme traz elementos marcantes nos bastidores e na tela:

  • Enredo de Tribunal: Para encarar a gigante corporativa, o Coyote contrata o advogado Kevin Avery e a jovem Paige, precisando enfrentar a defesa articulada da Acme.

  • Ameça de Engavetamento: Orçado em cerca de US$ 70 milhões e totalmente concluído em 2023, o filme quase virou uma baixa fiscal (tax write-off) da Warner Bros., estratégia para dedução de impostos que causou revolta do público.

  • Salvação no Mercado: Após protestos e negociações lideradas pelo diretor David Green e pelo produtor James Gunn, a distribuição mundial foi adquirida pela Ketchup Entertainment.

  • Elenco de Peso: O filme conta com atuações de Will Forte, John Cena e Lana Condor, além de vozes históricas dos Looney Tunes.

Qual é a história do filme Coyote vs. Acme?

O filme conta a história do Wile E. Coyote, que decide contratar advogados para processar a empresa Acme após sofrer recorrentes acidentes com os produtos com defeito usados para tentar capturar o Papa-Léguas.

Por que o filme Coyote vs. Acme quase foi cancelado?

O longa quase foi engavetado pela Warner Bros. em 2023 para servir como abatimento fiscal (tax write-off), mas a reação dos fãs e produtores permitiu que o projeto fosse vendido para a distribuidora Ketchup Entertainment.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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