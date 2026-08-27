Filme híbrido dos Looney Tunes chega às telas em aventura jurídica para toda a família

Reprodução/Ketchup Entertainment

Após longa batalha para não ser engavetado como baixa fiscal por estúdio, o longa chega às telonas trazendo o embate do Wile E. Coyote contra a corporação Acme.

O icônico e azarado Wile E. Coyote, um dos personagens mais consagrados da franquia Looney Tunes, ganha as telas dos cinemas na aventura familiar “Coyote vs. Acme”.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Yasmin Rajab para o portal METRÓPOLES, o longa-metragem mistura atores reais com animação e foca no tribunal a eterna rivalidade entre o Coyote e o Papa-Léguas.

“Cansado de ver as armadilhas falharem por causa dos defeitos dos produtos da fabricante, Coyote decide processar a gigante Acme e responsabilizar a empresa pelos sucessivos fracassos”, detalha a reportagem de Yasmin Rajab no METRÓPOLES.

Bastidores da disputa, resgate da distribuição e elenco

Conforme detalhado pela cobertura de Yasmin Rajab no METRÓPOLES, o filme traz elementos marcantes nos bastidores e na tela:

Enredo de Tribunal: Para encarar a gigante corporativa, o Coyote contrata o advogado Kevin Avery e a jovem Paige, precisando enfrentar a defesa articulada da Acme.

Ameça de Engavetamento: Orçado em cerca de US$ 70 milhões e totalmente concluído em 2023, o filme quase virou uma baixa fiscal (tax write-off) da Warner Bros., estratégia para dedução de impostos que causou revolta do público.

Salvação no Mercado: Após protestos e negociações lideradas pelo diretor David Green e pelo produtor James Gunn, a distribuição mundial foi adquirida pela Ketchup Entertainment.

Elenco de Peso: O filme conta com atuações de Will Forte, John Cena e Lana Condor, além de vozes históricas dos Looney Tunes.

Qual é a história do filme Coyote vs. Acme?

O filme conta a história do Wile E. Coyote, que decide contratar advogados para processar a empresa Acme após sofrer recorrentes acidentes com os produtos com defeito usados para tentar capturar o Papa-Léguas.

Por que o filme Coyote vs. Acme quase foi cancelado?

O longa quase foi engavetado pela Warner Bros. em 2023 para servir como abatimento fiscal (tax write-off), mas a reação dos fãs e produtores permitiu que o projeto fosse vendido para a distribuidora Ketchup Entertainment.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet