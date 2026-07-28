Laura Fernandez emociona ao refletir sobre um ano da morte de Preta Gil

Laura Fernandez, mãe de Sol de Maria, desabafou sobre a dor e o processo não linear da perda

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Atriz e mãe da única neta da cantora desabafou sobre os altos e baixos do luto e a dificuldade de lidar com a ausência.

A atriz e modelo Laura Fernandez usou as redes sociais para fazer um emocionante relato sobre a dor do luto, ao relembrar a marca de um ano do falecimento de sua ex-sogra, a cantora Preta Gil. Mãe de Sol de Maria — filha do músico Francisco Gil e única neta de Preta —, Laura revelou que precisou se ausentar do ambiente virtual devido à carga emocional da data.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a atriz destacou que o processo do luto não é linear e provoca fortes oscilações emocionais.

“O luto é uma coisa que você só entende a dimensão quando vive. Ele é uma loucura, com muitos altos e baixos. Acho que nunca mais vou ser feliz do mesmo jeito na minha vida, mas tento achar um jeito menos doloroso de seguir”, declarou Laura Fernandez em trecho repercutido pelo METRÓPOLES.

Processo pessoal, altos e baixos e o impacto emocional

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o depoimento de Laura Fernandez reuniu os seguintes pontos centrais:

Comportamento diante da Dor: Laura relatou que datas marcantes ativam momentos de desespero e impulsividade: “Fico perdida, aérea, um pouco raivosa, revoltada… Minha casa fica uma bagunça, minha cabeça fica uma bagunça” .

Acolhimento e Generosidade: A modelo ressaltou a importância de tentar ser compreensiva consigo mesma, entendendo que identificar as emoções nem sempre significa conseguir controlá-las imediatamente.

A Jornada com a Falta: Para ela, a tarefa mais complexa não é esquecer, mas aprender a caminhar carregando a saudade de uma figura tão marcante na criação e estrutura familiar de sua filha.

Qual é o grau de parentesco entre Laura Fernandez e Preta Gil?

Laura Fernandez é ex-nora de Preta Gil. Ela foi casada com Francisco Gil e é mãe de Sol de Maria, única neta da cantora.

O que Laura Fernandez falou sobre o processo de luto?

A atriz destacou que o luto não é linear, traz sentimentos como revolta e desespero em datas marcantes e ressaltou a dificuldade de seguir em frente com a falta da artista.

Quando ocorreu o falecimento de Preta Gil?

A cantora faleceu em 20 de julho de 2025, enquanto realizava um tratamento de saúde nos Estados Unidos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet