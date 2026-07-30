Jornalista relembrou o processo de viver novos relacionamentos na maturidade

Reprodção/Youtube

Apresentadora relembrou em entrevista a transição em sua vida pessoal e destacou a importância de viver com verdade e maturidade.

A jornalista Leilane Neubarth abriu o coração ao comentar sobre seu processo de redescoberta afetiva e pessoal vivenciado a partir dos 50 anos. Com uma carreira consolidada na comunicação, a apresentadora compartilhou detalhes de como lidou de forma natural com seu interesse por mulheres após dois casamentos anteriores.

De acordo com as informações apuradas pela coluna de Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a fala da jornalista no Podcast Tantos Tempos trouxe reflexões marcantes sobre independência e autenticidade.

“Não tenho nada contra homem, só que eu não conhecia alguma outra coisinha maravilhosa que, de repente, aos 50 anos, eu descobri”, relatou Leilane Neubarth em trecho destacado pelo METRÓPOLES.

Independência, apoio familiar e nova fase da vida

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a comunicadora ressaltou que a autonomia financeira e pessoal construída desde a juventude foi fundamental para viver suas escolhas sem medo de julgamentos:

Dona do Próprio Nariz: Leilane destacou que trabalha e sustenta suas escolhas desde os 19 anos, não havendo razão para se esconder ou se preocupar com opiniões externas.

Cuidado com os Filhos: A única preocupação da apresentadora na época foi conversar com seus dois filhos para compartilhar o novo momento de felicidade.

Apoio da Família: Após viver o término de uma união de 22 anos, os filhos comemoraram ao ver a mãe novamente feliz ao engatar um novo relacionamento.

Relacionamento Atual: A jornalista vive uma união com Mari Pitta, relacionamento que foi compartilhado publicamente com os fãs.

O que disse Leilane Neubarth sobre sua vida pessoal após os 50 anos?

A jornalista explicou que viveu uma redescoberta afetiva com muita naturalidade e liberdade, destacando que sua independência financeira e pessoal permitiu vivenciar novas experiências sem se importar com julgamentos.

Como os filhos de Leilane Neubarth reagiram ao novo relacionamento da mãe?

Segundo a apresentadora, os filhos comemoraram ver a mãe feliz novamente após ela encarar o fim de um casamento longo, demonstrando total apoio ao novo momento de vida.

Quem é a companheira atual de Leilane Neubarth?

A jornalista vive um relacionamento com Mari Pitta, união assumida publicamente por ela.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet