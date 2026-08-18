Da amizade ao término: a história de Marina Sena e Juliano Floss

Influenciador comunicou o fim da união de dois anos nas redes sociais

Instagram/Reprodução

Influenciador usou as redes sociais na noite dessa segunda-feira para confirmar a separação após quase dois anos de relacionamento.

A trajetória amorosa entre a cantora Marina Sena e o dançarino e influenciador Juliano Floss chegou ao fim. A confirmação da separação foi divulgada na noite de segunda-feira (17/8) pelo próprio influenciador em suas redes sociais, encerrando uma história de cerca de dois anos que começou na amizade e enfrentou forte exposição pública.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Gabriela Francisco para o portal METRÓPOLES, a declaração oficial agradeceu o carinho dos fãs que acompanharam a rotina do ex-casal.

“Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina”, escreveu Juliano Floss em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Viagem a Noronha, declarações no reality e polêmicas com a crítica

Conforme detalhado pela cobertura de Gabriela Francisco no METRÓPOLES, a união dos artistas foi marcada por momentos marcantes e episódios de grande repercussão:

Início da Aproximação: Antes do primeiro beijo, em viagem a Fernando de Noronha com amigos, Juliano revelou ter sentido ciúmes e se apaixonado por Marina enquanto ainda eram apenas amigos.

Bastidores do BBB 26: No reality show, Juliano relatou ter levado um “fora” inicial da cantora sob a justificativa de estarem indo rápido demais, antes de se reconciliarem e engatarem o namoro oficial.

Assumidos na Europa: Os rumores que começaram em abril de 2024 (após foto com Bruna Marquezine e João Guilherme) foram confirmados em julho daquele ano com fotos de beijo durante viagem à Europa.

Críticas e Diferença de Idade: A relação enfrentou comentários sobre a diferença de idade (Juliano com 19 anos e Marina com 26 no início) e polêmicas envolvendo fotos antigas de Marina com a ex-namorada dele, Vivi Wanderley.

Até o momento do anúncio, Marina Sena não se pronunciou publicamente nem foram revelados os motivos centrais da separação.

Quem anunciou o fim do namoro entre Marina Sena e Juliano Floss?

O influenciador e dançarino Juliano Floss publicou uma nota nos Stories do Instagram na noite de segunda-feira (17/8) confirmando o término.

Quanto tempo durou o relacionamento de Marina Sena e Juliano Floss?

O casal permaneceu junto por cerca de dois anos, tendo oficializado a relação publicamente na metade de 2024.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet