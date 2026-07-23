De “Caneta Azul” a Inês Brasil: veja pré-candidatos famosos de 2026

Nomes da TV e da internet anunciam filiações para a disputa eleitoral deste ano.

Otávio Augusto/ Arte Metrópoles

Faltando menos de três meses para o pleito, apresentadores, cantores e influenciadores confirmam filiações partidárias e lançam pré-candidaturas.

A aproximação das Eleições 2026 intensificou a movimentação dos partidos políticos na busca por nomes conhecidos do grande público. A lista de pré-candidatos reúne de artistas e apresentadores experientes a fenômenos das redes sociais que buscam estrear em cargos eletivos para a Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas.

De acordo com o levantamento apurado pela jornalista Giovana Alves para o portal METRÓPOLES, as movimentações envolvem filiações em diversas legendas partidárias no Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas.

Quem são as personalidades na disputa eleitoral

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, confira os principais nomes do entretenimento e da mídia que anunciaram pré-candidaturas:

Manoel Gomes (Avante): O autor do hit “Caneta Azul” lançou pré-candidatura a deputado federal. O cantor se envolveu em controvérsia durante entrevista ao não detalhar propostas ou conhecimento sobre a função legislativa.

Inês Brasil (PSB): Ícone da cultura pop e da internet, a cantora confirmou filiação ao Partido Socialista Brasileiro para concorrer ao cargo de deputada estadual no Rio de Janeiro.

Rachel Sheherazade (PSD): Após mais de duas décadas no jornalismo e passagens por realities , a apresentadora anunciou pré-candidatura à Câmara Federal por São Paulo.

Silvia Abravanel (PSD): A apresentadora e filha de Silvio Santos disputa vaga de deputada federal por São Paulo, priorizando a defesa de pessoas com deficiência (PCDs) e o combate à obesidade.

Sikêra Júnior (Republicanos): O apresentador de TV anunciou seu afastamento das telas para disputar uma vaga de deputado federal por São Paulo a convite do governador Tarcísio de Freitas.

Antônia Fontenelle (PSDB): A atriz e apresentadora concorre como pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, focando na pauta de combate à violência infantil e ao feminicídio.

Geraldo Luís (Avante): O apresentador lançou sua pré-candidatura a deputado federal por São Paulo, elegendo a saúde pública e o apoio a famílias atípicas como bandeiras centrais.

Vivian Amorim: A apresentadora e ex-BBB anunciou pré-candidatura a deputada estadual pelo Amazonas, enfatizando pautas ligadas ao apoio a mães, crianças e idosos.

Quais cargos estarão em disputa nas Eleições de 2026?

Os eleitores votarão para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais (ou distritais).

Por qual partido Manoel Gomes, do hit “Caneta Azul”, é pré-candidato?

O cantor é filiado ao partido Avante e se lançou como pré-candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo.

Inês Brasil vai concorrer a qual cargo público?

A influenciadora e cantora filiou-se ao PSB e é pré-candidata a deputada estadual pelo Estado do Rio de Janeiro.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet