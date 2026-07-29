Deborah Secco descarta novelas em breve: ‘Não vai rolar’

Aos 46 anos, atriz afirma que deseja priorizar a gestão de suas sete empresas e acompanhar a infância da filha Maria Flor.
Deborah Secco não planeja voltar aos sets de gravação de novelas no curto prazo. Em entrevista concedida à coluna do portal METRÓPOLES, a atriz explicou que decidiu ser mais seletiva na escolha de projetos profissionais, optando por participações pontuais para poder se dedicar à família e a seus empreendimentos.
De acordo com as declarações apuradas pelos jornalistas Kaique Corrêa e Lucas Pasin para o portal METRÓPOLES, a decisão reflete a busca por equilíbrio entre a vida pública e privada.
“A vontade é mesmo de fazer coisas pontuais e aproveitar mais a minha filha, que tá crescendo. Ela tem 10 anos e daqui a pouco essa criança dependente da mãe não vai existir mais”, declarou a atriz em trecho destacado pelo METRÓPOLES.
Carreira bem-sucedida e independência nas escolhas
Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, Deborah Secco relembrou momentos marcantes de sua trajetória e justificou o momento atual:
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Personagens Marcantes: A artista destacou papéis inesquecíveis da TV como Carol (Confissões de Adolescente), Íris (Laços de Família) e Darlene (Celebridade), além de trabalhos marcantes no cinema em Bruna Surfistinha e Boa Sorte.
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Atuação Empresarial: Aos 46 anos, Deborah hoje administra sete empresas e divide sua rotina entre os negócios e a convivência familiar.
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Autonomia Profissional: A atriz ressaltou a satisfação por ter construído uma estrutura financeira e de carreira que lhe permite ter a liberdade de escolher quando, como e onde quer trabalhar.
Deborah Secco vai voltar a fazer novelas em breve?
Não. A atriz afirmou em entrevista que um retorno a produções longas não deve acontecer tão cedo (“não vai rolar”), priorizando projetos mais curtos.
Quais são as prioridades de Deborah Secco no momento?
Deborah está focada em acompanhar o crescimento de sua filha Maria Flor, de 10 anos, e na administração de suas sete empresas.
Quais foram os papéis marcantes relembrados pela atriz?
A atriz mencionou personagens como Íris de Laços de Família, Darlene de Celebridade, Carol de Confissões de Adolescente e sua atuação no filme Bruna Surfistinha.