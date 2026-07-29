Deborah Secco descarta novelas em breve: ‘Não vai rolar’

Atriz foca na filha de 10 anos e na gestão de sete empresas

Lucas Pasin

Aos 46 anos, atriz afirma que deseja priorizar a gestão de suas sete empresas e acompanhar a infância da filha Maria Flor.

Deborah Secco não planeja voltar aos sets de gravação de novelas no curto prazo. Em entrevista concedida à coluna do portal METRÓPOLES, a atriz explicou que decidiu ser mais seletiva na escolha de projetos profissionais, optando por participações pontuais para poder se dedicar à família e a seus empreendimentos.

De acordo com as declarações apuradas pelos jornalistas Kaique Corrêa e Lucas Pasin para o portal METRÓPOLES, a decisão reflete a busca por equilíbrio entre a vida pública e privada.

“A vontade é mesmo de fazer coisas pontuais e aproveitar mais a minha filha, que tá crescendo. Ela tem 10 anos e daqui a pouco essa criança dependente da mãe não vai existir mais”, declarou a atriz em trecho destacado pelo METRÓPOLES.

Carreira bem-sucedida e independência nas escolhas

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, Deborah Secco relembrou momentos marcantes de sua trajetória e justificou o momento atual:

Personagens Marcantes: A artista destacou papéis inesquecíveis da TV como Carol ( Confissões de Adolescente ), Íris ( Laços de Família ) e Darlene ( Celebridade ), além de trabalhos marcantes no cinema em Bruna Surfistinha e Boa Sorte .

Atuação Empresarial: Aos 46 anos, Deborah hoje administra sete empresas e divide sua rotina entre os negócios e a convivência familiar.

Autonomia Profissional: A atriz ressaltou a satisfação por ter construído uma estrutura financeira e de carreira que lhe permite ter a liberdade de escolher quando, como e onde quer trabalhar.

Deborah Secco vai voltar a fazer novelas em breve?

Não. A atriz afirmou em entrevista que um retorno a produções longas não deve acontecer tão cedo (“não vai rolar”), priorizando projetos mais curtos.

Quais são as prioridades de Deborah Secco no momento?

Deborah está focada em acompanhar o crescimento de sua filha Maria Flor, de 10 anos, e na administração de suas sete empresas.

Quais foram os papéis marcantes relembrados pela atriz?

A atriz mencionou personagens como Íris de Laços de Família, Darlene de Celebridade, Carol de Confissões de Adolescente e sua atuação no filme Bruna Surfistinha.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet