“Deixo de falar com Paquita homofóbica”, afirma Xuxa sobre afastamento

Apresentadora nega rompimento por política e reforça tolerância zero contra homofobia antes de turnê

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Apresentadora se prepara para estrear a turnê “O Último Voo da Nave” em São Paulo e confirma presença de 14 ex-assistentes de palco no projeto.

A apresentadora Xuxa Meneghel abriu o jogo e esclareceu os rumores de que teria rompido laços com ex-Paquitas por conta de divergências políticas. Em preparação para a estreia da turnê O Último Voo da Nave, que começa no próximo sábado (25/7) em São Paulo, a Rainha dos Baixinhos comentou os bastidores do projeto.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, Xuxa explicou que a ausência de algumas antigas companheiras de palco se deve a agendas, e não a questões ideológicas ou eleitorais.

“Muita gente fala: ‘A Xuxa deixou de falar com alguma Paquita por causa de política’. Não, eu só deixo de falar com Paquita se é homofóbica. Para mim, eu não suporto isso. Homofobia não dá para mim”, afirmou a apresentadora em entrevista citada pelo METRÓPOLES.

Bastidores da turnê e reencontro no palco

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a declaração pontua a formação do show comemorativo:

Participação de Ex-Paquitas: A turnê contará com a presença de 14 ex-assistentes de palco, reunindo nomes de diferentes gerações dos programas da apresentadora.

Critérios de Presença: Segundo Xuxa, o elenco presente no show foi formado por aquelas que tiveram disponibilidade de agenda para acompanhar a estrutura da apresentação.

Estreia em São Paulo: O show O Último Voo da Nave marca o início da série de apresentações comemorativas que percorrerão o país.

Xuxa deixou de falar com ex-Paquitas por causa de divergências políticas?

Não. A apresentadora negou que política seja o motivo de afastar ex-assistentes de palco e ressaltou que seu limite ético é contra atitudes homofóbicas.

Quantas ex-Paquitas vão participar da turnê de Xuxa?

O show O Último Voo da Nave contará com a participação de 14 ex-Paquitas que conseguiram conciliar a agenda para o espetáculo.

Quando estreia a nova turnê de Xuxa?

A turnê O Último Voo da Nave tem estreia marcada para o próximo sábado (25/7), em São Paulo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet