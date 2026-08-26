Deolane Bezerra perde processo de R$ 100 mil contra ex-sócio

Reprodução/redes sociais.

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra sofreu um revés no Poder Judiciário paulista. Em ação que tramitava desde 2023 na 3ª Vara Cível de Barueri, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), a criadora de conteúdo tentava obter uma retratação pública e uma indenização de R$ 100 mil por danos morais contra seu ex-parceiro comercial Cleverson Daleffe.

A disputa teve origem após o fracasso financeiro de um projeto empresarial conjunto denominado “Meu Universo Feminino”, que gerou cobranças e desentendimentos entre as partes.

Escrutínio Público: Na sentença, o magistrado destacou que figuras públicas e influenciadores de grande notoriedade estão sujeitos a um grau mais elevado de exposição e críticas sociais.

Entenda a disputa contratual, fundamentos da sentença e liberdade de expressão

No processo, Deolane alegou que manteve um acordo verbal de divulgação com o empresário e que, após os resultados financeiros ficarem abaixo da expectativa, passou a ser cobrada e alvo de postagens ofensivas nas redes sociais. De acordo com as informações apuradas e divulgadas em primeira mão pela coluna Fábia Oliveira no portal Metrópoles, o réu sustentou que atuava como sócio do projeto e que apenas expôs os fatos sobre a divisão dos prejuízos.

Conforme os autos do processo e as informações detalhadas na cobertura do Metrópoles, os pontos decisivos da sentença organizam-se da seguinte forma:

Indeferimento Total: A apuração do Metrópoles confirma que o juiz Bruno Gonçalves Mauro Terra indeferiu integralmente todos os pedidos de indenização e retratação feitos por Deolane;

Direito de Manifestação: Segundo divulgado pelo Metrópoles , o magistrado entendeu que o ex-parceiro exerceu seu direito legítimo à liberdade de expressão ao manifestar inconformismo com o negócio frustrado;

Ausência de Dolo: As informações trazidas pelo Metrópoles apontam que a Justiça não encontrou provas de que o empresário tenha agido com a intenção específica de difamar a imagem da influenciadora;

Exposição da Fama: Conforme registrado pelo Metrópoles, a decisão ressaltou que a exposição pública inerente à carreira dos famosos exige maior tolerância a controvérsias comerciais.

A decisão cabe recurso nas instâncias superiores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

FAQ

Qual o valor da indenização pedido por Deolane Bezerra no processo?

Segundo apuração do Metrópoles, Deolane solicitava uma indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil, além de retratação pública.

Por que a Justiça de São Paulo negou os pedidos de Deolane?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, o juiz entendeu que o ex-sócio exerceu a liberdade de expressão ao criticar os resultados do negócio e que não houve intenção de difamar.

Quem era o réu na ação movida pela influenciadora?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, o processo foi movido contra o empresário Cleverson Daleffe, ex-parceiro no projeto “Meu Universo Feminino”.

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Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles