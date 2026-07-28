Paty Botafogo desabafou sobre dificuldades e fez um apelo por oportunidades de trabalho

Reprodução/Instagram

Patricia Martins Veloso, a Paty Botafogo, afirma que a visibilidade nas redes sociais não trouxe estabilidade e busca sustentar o filho autista.

A professora Patricia Martins Veloso, de 49 anos, conhecida nacionalmente após viralizar com o meme “Que Show da Xuxa é Esse?”, voltou aos holofotes para falar sobre as dificuldades financeiras que enfrenta. Com a repercussão renovada do vídeo devido à turnê de despedida de Xuxa, Paty revelou que a fama na internet ainda não se traduziu em estabilidade econômica.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a professora fez um apelo público por novas oportunidades de trabalho.

“Fiquei conhecida nacionalmente e recebo muito carinho nas ruas, mas ainda não recebi a minha fatia desse bolo, financeiramente falando. Atualmente passo por dificuldades e tenho fé de que surgirão oportunidades”, declarou Paty em entrevista repercutida pelo METRÓPOLES.

Rotina, família e a origem do meme histórico

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, os detalhes da história da professora reúnem os seguintes pontos:

Situação Atual: Paty mora em uma quitinete em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, com o filho de 11 anos, que é autista. Ela deixou a docência para se dedicar integralmente ao tratamento do menino e sonha em adquirir uma casa maior.

Presença Digital e Participações: Apesar de reunir mais de 118 mil seguidores no Instagram, selo de verificação e ter participado do Domingão com Huck e de uma campanha publicitária, o retorno financeiro foi menor do que o estimado pelo público.

Origem do Resgate: O vídeo que a projetou foi resgatado pelo documentário Pra Sempre Paquitas. A gravação original de 1988 mostrava Paty, então com 9 anos, indignada na porta do estúdio da TV Globo por não conseguir entrar no programa da Xuxa após chegar de madrugada.

Quem é a dona do meme ‘Que Show da Xuxa é Esse?’

Trata-se da professora Patricia Martins Veloso, apelidada nas redes sociais como Paty Botafogo.

De onde surgiu o vídeo que virou meme?

O vídeo é uma reportagem de 1988 resgatada pelo documentário Pra Sempre Paquitas, onde Paty, aos 9 anos, reclamava por ter chegado às 3h da manhã e não ter conseguido entrar na gravação do programa da Xuxa.

Qual foi o apelo feito por Paty Botafogo recentemente?

A professora explicou que passa por dificuldades financeiras ao cuidar do filho autista e pediu apoio por meio de novas oportunidades de trabalho e campanhas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet