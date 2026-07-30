Apresentadora relembrou cuidados com José Bezerra e reflexões sobre o luto no Saia Justa.

Reprodução/Globo.

Apresentadora compartilhou reflexões sobre a saudade de José Bezerra e revelou como as memórias do convívio trazem conforto diário.

Durante a exibição do programa Saia Justa, no canal GNT, na noite de quarta-feira (29/7), a apresentadora Eliana emocionou o público e os demais integrantes da atração ao relatar sua vivência com o luto pela perda de seu pai, José Bezerra.

Ela ressaltou a gratidão por ter acompanhado de perto os últimos anos de vida dele.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a artista destacou como a presença do pai continua viva em sua rotina através das lembranças afetivas.

“Eu cuidei dele até o final da vida dele, aos 92 anos. É curioso, porque eu nunca imaginei que, quando ele partisse, ele estivesse comigo todos os dias. Eu não sinto ele longe, eu sinto ele dentro de mim por conta das memórias”, declarou Eliana em trecho destacado pelo METRÓPOLES.

O conforto nas memórias do cotidiano

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, as reflexões de Eliana sobre a perda do pai trouxeram os seguintes pontos:

Histórico de Cuidados: José Bezerra faleceu em março de 2024, aos 92 anos, após complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido no ano anterior.

Acolhimento Familiar: Nos últimos meses de vida, ele passou a morar com a apresentadora, que acompanhou pessoalmente toda a rotina de cuidados de saúde.

Transformação do Luto: Eliana ressaltou que não precisa acionar gatilhos específicos como perfumes ou músicas para recordar do pai, pois as lembranças surgem de forma espontânea e consoladora.

Olhar Positivo: Ao finalizar sua reflexão, a comunicadora definiu o sentimento que carrega: “Não é triste, é feliz. As lembranças que eu tenho fazem com que eu sinta ele muito vivo”.

Quando faleceu o pai da apresentadora Eliana?

José Bezerra faleceu em março de 2024, aos 92 anos, em decorrência de complicações na saúde após ter sofrido um AVC em 2023.

O que Eliana disse sobre o luto em depoimento no Saia Justa?

Eliana afirmou que sente o pai presente todos os dias em sua vida através das memórias, definindo essa lembrança não como algo triste, mas como um sentimento feliz e vivo.

Onde Eliana deu essa declaração sobre o pai?

A apresentadora fez o relato emocionante durante a edição do programa Saia Justa, exibido no canal pago GNT.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet