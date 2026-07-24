Elize Matsunaga: o que é real e o que é ficção no filme da Netflix

rodução dramatiza a trajetória de Elize e a morte de Marcos Matsunaga.

Divulgação/ Netflix

Lançamento em formato de longa de ficção dramatiza a história do crime de 2012, misturando elementos comprovados e licenças poéticas.

A nova produção dramática da Netflix, Elize: Sombras de uma Mulher, revisita um dos casos criminais de maior repercussão no Brasil: o assassinato e esquartejamento do empresário Marcos Matsunaga, ocorrido em 2012. Estrelado pela atriz Lorena Comparato, o longa aborda desde a infância de Elize até a condenação pela Justiça, utilizando licenças dramáticas para construir a narrativa.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a obra combina elementos reais do processo judicial com adaptações feitas para o roteiro.

“O filme apresenta ‘o que pode ter sido a história’ de Elize. Alguns elementos vistos nas telas têm origem em fatos reais comprovados, enquanto outros foram adaptados ou baseados em relatos sem comprovação definitiva”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Comparativo entre a vida real e as telas

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, confira a checagem dos principais pontos retratados no longa-metragem:

O esquartejamento e o laudo do IML: O filme não detalhou um ponto central dos laudos médicos da época. Conforme o Instituto Médico Legal (IML), Marcos ainda estava vivo e respirando quando a decapitação foi iniciada, apontando a asfixia por aspiração de sangue como causa concomitante da morte.

A internação da primeira esposa: Na ficção, é sugerido que Marcos tentou internar a primeira esposa para ficar com Elize. Na realidade, segundo a biografia escrita pelo jornalista Ullisses Campbell, a ex-esposa (Lívia de Sousa) desenvolveu depressão e foi internada após descobrir o caso extraconjugal e deixar a residência.

Abusos na juventude: A obra retrata os abusos sofridos por Elize na adolescência como um fato consumado. Juridicamente, a acusação contra o padrasto baseou-se no depoimento de uma tia de Elize prestado durante o julgamento.

Ameaças e guarda da filha: O medo de perder a guarda e pesquisas sobre internação compulsória retratados no filme baseiam-se em cartas e declarações divulgadas pela defesa de Elize, embora a família de Marcos negue ter feito tais ameaças.

Contratação do detetive: Fato real. Elize contratou um investigador particular que confirmou a traição de Marcos com outra mulher poucos dias antes do crime.

A cobra de estimação: Fato real. A jiboia batizada de Gigi de fato existiu e era mantida na cobertura do casal em São Paulo, alimentando-se de pequenos animais.

Quem interpreta Elize Matsunaga no novo filme da Netflix?

A atriz Lorena Comparato é a responsável por dar vida a Elize Matsunaga na produção dramática Elize: Sombras de uma Mulher.

A cobra de estimação retratada no filme de Elize Matsunaga existia de verdade?

Sim, a jiboia batizada de Gigi era real e ficava instalada na cobertura do casal, em São Paulo.

O que o laudo do IML apontou sobre a morte de Marcos Matsunaga?

O laudo do IML apontou que Marcos Matsunaga ainda estava vivo e respirando no momento em que começou a ser decapitado, morrendo por tiro na cabeça e asfixia mecânica.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet