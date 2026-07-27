Produção audiovisual reacendeu debates sobre a divisão dos bens do casal.

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Repercussão de produção sobre o caso fez voltar à tona explicações sobre a divisão de bens e a regra da indignidade jurídica.

O lançamento do filme Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime fez o emblemático caso criminal voltar ao centro das atenções nas redes sociais. Com o interesse do público, ganharam nova visibilidade as declarações do jornalista e escritor Ullisses Campbell, autor da biografia Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido, sobre a destinação do patrimônio do casal após o homicídio de Marcos Matsunaga.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, o biógrafo explicou em entrevista ao podcast Universa que Elize recebeu cerca de R$ 900 mil referentes à divisão patrimonial da união.

“O montante não se tratou de uma herança, mas sim da meação dos bens adquiridos durante o casamento, que era regido pelo regime de comunhão parcial de bens”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Meação x Herança: O que diz o Código Civil

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a legislação brasileira estabelece distinções claras sobre o direito aos bens em casos de homicídio doloso:

Direito à Meação: Por terem sido casados em regime de comunhão parcial, a Justiça reconheceu que a metade de tudo o que foi adquirido pelo casal durante o matrimônio pertencia legalmente a Elize.

Exclusão por Indignidade: Por ter sido condenada pelo assassinato do marido, Elize foi declarada indigna para fins sucessórios, conforme prevê o Código Civil para casos de homicídio doloso contra o autor da herança.

Destino da Herança: Com a aplicação da exclusão jurídica, os bens que pertenciam individualmente a Marcos foram destinados integralmente e de forma exclusiva à filha do casal, Helena.

Elize Matsunaga recebeu herança de Marcos Matsunaga?

Não. Elize foi excluída da herança por indignidade jurídica após ser condenada pelo homicídio doloso do marido.

Por que Elize Matsunaga ficou com quase R$ 1 milhão?

O valor de cerca de R$ 900 mil correspondia à sua meação, ou seja, à metade dos bens conquistados pelo casal durante o casamento sob o regime de comunhão parcial.

Quem herdou os bens de Marcos Matsunaga?

Toda a herança de Marcos foi destinada exclusivamente à filha do casal, Helena.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet