Teste biológico e decisões da Justiça determinaram guarda da filha com avós paternos.

Arquivo pessoal

Teste biológico foi solicitado pela família de Marcos Matsunaga após o crime em 2012; mãe e filha não se encontram desde a prisão da ex-enfermeira.

O caso envolvendo a família Matsunaga voltou a ganhar destaque com novos lançamentos audiovisuais e decisões da Justiça de São Paulo relativas à filha de Elize e Marcos Matsunaga. Helena, hoje com 16 anos, vive sob os cuidados dos avós paternos, Mitsuo e Yoko Matsunaga, e permanece sem contato com a mãe desde 2012.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, citando relatos do escritor e biógrafo Ullisses Campbell no podcast de Beto Ribeiro, o destino da criança foi selado logo após a confissão do crime e a confirmação do vínculo genético com o pai.

“Após a repercussão da prisão e do histórico de Elize, os pais de Marcos solicitaram um exame de DNA por meio de um laboratório de genética para confirmar a paternidade. Com o resultado positivo, assumiram a guarda da menina”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Atualizações sobre Helena e o distanciamento legal

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a rotina e o status jurídico da adolescente contam com marcos importantes:

Custódia e Distanciamento: O último encontro presencial entre Elize e a filha ocorreu logo após a prisão da ex-enfermeira em 2012. Desde então, decisões judiciais vedam visitas ou contatos diretos.

Autorização para Viagens: A coluna Manoela Alcântara, do METRÓPOLES , revelou que a Justiça autorizou Helena a realizar duas viagens internacionais nas férias: uma para Londres, com acompanhamento pedagógico, e outra para Punta Cana, acompanhada da avó paterna.

Maioridade: O avô paterno, Mitsuo Matsunaga, já destacou em entrevista que qualquer eventual aproximação ou escolha de contato no futuro caberá exclusivamente à garota quando completar 18 anos.

Por que foi feito um exame de DNA na filha de Elize Matsunaga?

Após o homicídio e a prisão de Elize em 2012, a família de Marcos Matsunaga solicitou o exame de DNA para confirmar o vínculo biológico com a neta antes de assumir sua guarda definitiva.

Elize Matsunaga tem contato com a filha Helena?

Não. Mãe e filha não se veem nem se falaram desde 2012 por conta de determinações judiciais.

Como está a filha de Elize Matsunaga hoje?

A jovem tem 16 anos, vive com os avós paternos longe dos holofotes e recentemente teve autorização da Justiça de São Paulo para realizar viagens internacionais durante as férias escolares.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet