Vini Jr. processa e derruba perfil de influenciador após acusações

Atacante obteve decisão favorável no Plantão Judiciário após declarações falsas sobre a Copa.

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Plantão Judiciário determinou que a Meta indisponibilizasse os conteúdos com alegações falsas sobre a atuação do atacante na Copa.

O jogador Vini Jr., atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, ingressou com uma ação judicial contra o influenciador digital Rafael Murmura após a divulgação de conteúdos com acusações infundadas. A defesa do atleta obteve uma vitória imediata no Plantão Judiciário, que determinou a remoção das publicações e o bloqueio do perfil do influenciador.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, citando apurações do jornalista Ancelmo Gois, o influenciador havia gravado vídeos associando o nome do atacante a supostas investigações sobre apostas esportivas na Copa do Mundo.

“Os advogados de Vini Jr. solicitaram a remoção imediata dos conteúdos, a desmonetização dos vídeos e a reversão de eventuais lucros obtidos para instituições de caridade a serem indicadas pelo juízo”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Detalhes das acusações e decisão judicial

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a Justiça agiu rapidamente para conter a disseminação de fake news:

Conteúdo das Alegações: Em vídeos publicados no Instagram, Murmura afirmou sem provas que a comissão técnica brasileira teria sido instruída a impedir que Vini Jr. cobrasse um pênalti contra a Noruega devido a patrocínios com empresas de apostas.

Acusações de Enriquecimento: O influenciador declarou ainda que o jogador estaria enriquecendo ilicitamente e insinuou irregularidades relacionadas ao mercado de apostas esportivas.

Cumprimento pela Meta: Atendendo à ordem do Plantão Judiciário, a empresa Meta tornou a conta do influenciador indisponível na plataforma.

Por que Vini Jr. processou o influenciador Rafael Murmura?

Vini Jr. acionou a Justiça após o influenciador publicar vídeos com acusações falsas de que o atleta estaria sendo investigado por envolvimento com casas de apostas na Copa do Mundo.

Qual foi a decisão da Justiça sobre o perfil do influenciador?

O Plantão Judiciário aceitou o pedido da defesa do jogador e determinou que a empresa Meta retirasse os vídeos do ar e deixasse o perfil de Rafael Murmura indisponível.

O que a defesa de Vini Jr. pediu além do bloqueio da conta?

Os advogados solicitaram a desmonetização dos conteúdos e que qualquer lucro obtido com a veiculação dos vídeos seja doado para instituições de caridade.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet